Суд приостановил работу поставщика екатеринбургской сети «Жизньмарт» на 35 суток

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Владелец сети магазинов «Жизньмарт» в Екатеринбурге Иван Зайченко назвал компанию, по ...

Сеть «Жизньмарт» в Екатеринбурге потеряла 40% выручки после скандалов об обнаружении в продукции кишечной палочки

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. На фоне сообщений в СМИ о том, что Роспотребнадзор обнаруживал в пробах готовой еды, ...