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Суд приостановил работу поставщика екатеринбургской сети «Жизньмарт» на 35 суток

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. Городской суд Березовского ГО (Свердловская область) приостановил деятельность поставщика продуктов для екатеринбургской сети «Жизньмарт» на 35 суток. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Напомним, что с 16 мая 2024 года было зафиксировано 18 экстренных извещений, связанных с заболеваниями острой кишечной инфекцией у жителей Екатеринбурга, которые употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов «Жизньмарт». Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, которое взяла на контроль прокуратура. 24 мая ведомство вновь обнаружило кишечную палочку в пробах еды из «Жизньмарта». 30 мая владелец сети Иван Зайченко заявил, что Роспотребнадзор выявил виновников ЧП.

«Специалистами надзорного ведомства при проведении эпидрасследования случаев заболевания среди клиентов сети «Жизньмарт» на объекте ИП Гумаровой Л.Ф. были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. В ходе лабораторных исследований в пробах сырья и у двух поваров выявлены сальмонеллы», — говорится в сообщении ведомства.

Также Роспотребнадзор направил в суды материалы против еще 12 поставщиков сети «Жизньмарт», доказывающие существенные нарушения санэпидтребований. Специалисты надзорного ведомства в настоящее время продолжают мероприятия в отношении 23 магазинов сети, 19 производителей продукции, а также двух распределительных центров.
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