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В Екатеринбурге приставы закрыли на месяц службу доставки «Быстрый лось»

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. В Екатеринбурге приставы закрыли на месяц службу доставки «Быстрый лось». Об этом сообщает в официальном Telegram-канале ГУ ФССП России по Свердловской области.

Проверка началась из-за отравления восьмилетнего мальчика. Также у нескольких екатеринбуржцев была обнаружена кишечная инфекция. Известно, что пострадавшие заказывали готовую продукцию, которая производилась на предприятии общественного питания «Быстрый лось». Оно находится на улице Машиностроителей, 12. Там готовили сэндвичи, роллы, салаты, пиццу и горячие блюда. Кроме того, Роспотребнадзор выявил, что сотрудники работали по фальшивым медкнижкам и нарушали санитарно-эпидемиологический режим.

Напомним, специалисты северного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводили эпидемиологическое расследование трех случаев острой кишечной инфекции у клиентов службы доставки роллов и пиццы «Быстрый лось». Один пострадавший заболел ротавирусом.
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