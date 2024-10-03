В Екатеринбурге приставы закрыли на месяц службу доставки «Быстрый лось»

Судебные приставы закрыли службу доставки еды «Красный дракон» в Екатеринбурге на 30 суток

Число отравившихся после употребления роллов от службы доставки «Ёбидоёби» в Екатеринбурге выросло до 22 человек

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. Число заболевших острой кишечной инфекцией после употребления продуктов японской кухни ...