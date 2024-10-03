В Екатеринбурге приставы закрыли на месяц службу доставки «Быстрый лось»

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. Специалисты северного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по ...23.07.2024 Судебные приставы закрыли службу доставки еды «Красный дракон» в Екатеринбурге на 30 суток
УрБК, Екатеринбург, 23.04. 2024. Сотрудники Чкаловского районного отделения судебных приставов Екатеринбурга ГУФССП ...06.06.2023 Число отравившихся после употребления роллов от службы доставки «Ёбидоёби» в Екатеринбурге выросло до 22 человек
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. Число заболевших острой кишечной инфекцией после употребления продуктов японской кухни ...21.11.2011 Роспотребнадзор рекомендовал жителям Екатеринбурга отказаться от заказов роллов компании «Харакири»
Центральным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по поступившей жалобе ...21.11.2011 Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от покупки роллов компании «Харакири»
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2011. Центральным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...