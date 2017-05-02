Роспотребнадзор расследует вспышку острой кишечной инфекции среди клиентов службы доставки «Быстрый лось»

Сотрудники Роспотребнадзора в Хабаровске временно запретили деятельность детского сада в связи со вспышкой острой ...06.02.2017 В Екатеринбурге закрыли «Студию суши» из-за острой кишечной инфекции
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...04.10.2013 В кафе «Сытый Самурай» выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2013. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проведена проверка деятельности ...21.11.2011 Роспотребнадзор рекомендовал жителям Екатеринбурга отказаться от заказов роллов компании «Харакири»
Центральным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по поступившей жалобе ...21.11.2011 Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от покупки роллов компании «Харакири»
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2011. Центральным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...