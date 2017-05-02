Роспотребнадзор расследует вспышку острой кишечной инфекции среди клиентов службы доставки «Быстрый лось»

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. Специалисты северного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводят эпидемиологическое расследование трех случаев острой кишечной инфекции среди клиентов службы доставки роллов и пиццы «Быстрый лось». У одного из заболевших выделен ротавирус.



В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что при проверке предприятия общественного питания были выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере технического регулирования.



«В отношении предприятия составляется протокол о временном запрете деятельности, выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и готовятся материалы в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности в соответствии с КоАП РФ», — уточнили в пресс-службе.