Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о временном закрытии закусочной «У Аро» в Екатеринбурге из-за отравления посетителей

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Свердловский Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о приостановлении деятельности заведения общепита «У Аро» в Екатеринбурге. В ходе его проверки были выявления многочисленные нарушения СанПиН. Поводом для проверочных мероприятий стали 12 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди посетителей закусочной, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Все заболевшие были выявлены в период с 16 по 18 января 2023 года, 11 человек госпитализировано, среди них — пять подростков 16-17 лет. У пострадавших лабораторное обследование выявило возбудитель заболевания — РНК норовирус 2-го генотипа.
В настоящее время Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование. В заведении общепита уже выявлены многочисленные нарушения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». У одного из сотрудников заведения обнаружена РНК норовируса 2-го генотипа. Кроме того, бактерии группы кишечной палочки были обнаружены во всех пробах готовой продукции.
Расследование продолжается. Виновные будут привлечены к административной ответственности. По завершении надзорных мероприятий Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области пострадавшим будет оказана правовая помощь для взыскания материального и морального ущерба.
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