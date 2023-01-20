В Екатеринбурге вновь отравились посетители закусочной «У Аро»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Екатеринбурге с 4 по 10 февраля произошло пять случаев заражения острой кишечной инфекцией среди клиентов закусочной «У Аро» на улице Волгоградской, 190Б/2. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.



Трое пострадавших — подростки. У всех наблюдаются клинические проявления средней тяжести. Возбудителем заболевания стал норовирус второго типа.



Роспотребнадзор при проверке обнаружил ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Работа заведения приостановлена на три месяца.



Кроме того, Следственный комитет начал процессуальную проверку. В том числе сотрудники ведомства установят количество пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью.



Напомним, что в середине января также произошла серия отравлений среди посетителей «У Аро» на улице Декабристов. Заведение также было закрыто на три месяца, а сама ситуация привлекла внимание главы СКР Александра Бастрыкина.