Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по ситуации об отравлении посетителей закусочной «У Аро» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о результатах проверки, связанной с отравлением посетителей закусочной «У Аро» в Екатеринбурге. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Богинскому М.В. представить доклад по ситуации и при наличии оснований организовать процессуальную проверку», — говорится в сообщении.
Напомним, что в период с 16 по 18 января в Екатеринбурге заболели 12 человек, из которых 11 госпитализированы. У пострадавших лабораторное обследование выявило возбудитель заболевания — РНК норовирус 2-го генотипа. Все они были посетителями этой закусочной.
По состоянию на 20 января, по информации регионального Управления Роспотребнадзора, количество больных выросло до 15 человек.
Помимо этого, ведомство выдало предписание о проведении санитарно-профилактических мероприятий в общежитии колледжа им. И.И. Ползунова, где проживают пострадавшие.
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