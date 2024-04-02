Ситуацией с карьером в поселке Зюзельский заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту ЧП в шахте «Северопесчанская», ...15.02.2023 Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с новыми отравлениями в закусочной «У Аро»
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад ...20.01.2023 Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по ситуации об отравлении посетителей закусочной «У Аро» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад ...05.04.2016 В свердловском поселке пройдет митинг против разработки карьера
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2016. Жители поселка Зюзельский в Полевском городском округе планируют 10 апреля провести ...14.04.2014 Жители Свердловского поселка высказались против разработки карьера
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2014. В Свердловском поселке Зюзельский с 7 по 12 апреля прошел референдум среди местных ...