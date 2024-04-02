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Вчера, 10:44

Ситуацией с карьером в поселке Зюзельский заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав жителей свердловского поселка Зюзельский. Об этом пишет Telegram-канал надзорного ведомства.

Рядом с поселком ООО «Железянский рудник», несмотря на протесты местных жителей, построило базальтово-щебеночный карьер. Авторы обращения к А. Бастрыкину указали на то, что буровзрывные работы в непосредственной близости от жилых домов опасны для населения. Кроме того, карьер загрязнил единственный источник водозабора в поселке, и сейчас людям приходится покупать бутилированную воду.

Следственный комитет начал следственную проверку. И. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко поручено доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении.
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