Суд на три месяца приостановил работу закусочной «У Аро» в Екатеринбурге после серии отравлений

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Октябрьский районный суд Екатеринбурга постановил закрыть закусочную «У Аро» на 90 суток. Владелица точки общепита признана виновной в совершении административного правонарушения по статье 6.6. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Напомним, что в период с 16 по 19 января у 15 посетителей заведения обнаружилась острая кишечная инфекция. Из них 11 были госпитализированы. В ходе лабораторного обследования выявлен возбудитель заболевания — норовирус 2 типа. Тот же вирус выделен и у троих сотрудников заведения общепита.
В самой точке обнаружился ряд нарушений санитарного законодательства. Во всех образцах готовой продукции и компонентах для приготовления блюд оказались бактерии группы кишечной палочки.
Отметим, что ситуация с отравлениями привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
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