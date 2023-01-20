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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с новыми отравлениями в закусочной «У Аро»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о проверке по делу о новом отравлении клиентов закусочной «У Аро» в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Глава ведомства поручил руководителю регионального управления СК России Богинскому М.В. представить доклад о ходе проверки», — говорится в сообщении.

Уточним, что с 4 по 10 февраля пять посетителей закусочной заболели острой кишечной инфекцией. Это второй случай отравления посетителей этой сети. В первый раз глава СК России также лично заинтересовался ситуацией.

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