В Екатеринбурге из-за заражения посетителей сальмонеллезом суд на три месяца приостановил работу суши-маркета «Фишка 96»

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Екатеринбурге суд по материалам Управления Роспотребнадзора по Свердловской области постановил закрыть суши-маркет «Фишка 96» на 90 суток. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Так, ранее стало известно, что четверо клиентов точки общепита, расположенной по адресу Рябинина, 18/2, заболели сальмонеллезом. Из них трое были доставлены в больницу. На заведение был наложен запрет деятельности. Также владелице ИП Мирзоевой выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.
В настоящий момент эпидрасследование продолжается.
Напомним, что в середине января также произошла серия отравлений среди посетителей закусочной «У Аро» на улице Декабристов. Заведение также было закрыто на три месяца, а сама ситуация привлекла внимание главы СК России Александра Бастрыкина.
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Екатеринбурге с 4 по 10 февраля произошло пять случаев заражения острой кишечной ...20.01.2023 Суд на три месяца приостановил работу закусочной «У Аро» в Екатеринбурге после серии отравлений
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Октябрьский районный суд Екатеринбурга постановил закрыть закусочную «У Аро» на 90 ...19.01.2023 Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о временном закрытии закусочной «У Аро» в Екатеринбурге из-за отравления посетителей
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Свердловский Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о ...06.02.2017 В Екатеринбурге закрыли «Студию суши» из-за острой кишечной инфекции
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...15.08.2012 Жители Петербурга заболели сальмонеллезом после посещения ресторана
В одном из ресторанов Петербурга отравились пятеро человек. В связи с этим в заведении проводится ...