В Екатеринбурге из-за заражения посетителей сальмонеллезом суд на три месяца приостановил работу суши-маркета «Фишка 96»

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Екатеринбурге суд по материалам Управления Роспотребнадзора по Свердловской области постановил закрыть суши-маркет «Фишка 96» на 90 суток. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Так, ранее стало известно, что четверо клиентов точки общепита, расположенной по адресу Рябинина, 18/2, заболели сальмонеллезом. Из них трое были доставлены в больницу. На заведение был наложен запрет деятельности. Также владелице ИП Мирзоевой выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.



В настоящий момент эпидрасследование продолжается.



Напомним, что в середине января также произошла серия отравлений среди посетителей закусочной «У Аро» на улице Декабристов. Заведение также было закрыто на три месяца, а сама ситуация привлекла внимание главы СК России Александра Бастрыкина.