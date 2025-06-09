УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 14:33

Стоимость одной порции роллов «Филадельфия» подорожала до 626 рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. Стоимость одной порции роллов «Филадельфия» в российских ресторанах составила 626 руб. (+16,3%, или 10 руб. за год). Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на данные Quick Resto.

Порция роллов «Калифорния» прибавила в цене в среднем 17,8%, «Филадельфия Лайт» —19,2%, «Дракон» — 17%, «С огурцом» — 8,4%., пишет издание.

«Из-за снижения объемов вылова и постоянного роста цен на лососевые в последние годы общепиты часто заменяют семгу более доступной по цене форелью. «Кризис лосося» также стал причиной появления «Филадельфии лайт» — версии ролла, где лосось кладут только сверху (в то время, как в «классике» — с трех сторон). Появляются также креативные фьюжн-вариации знакомых роллов с заменой привычных ингредиентов. Например, «Филадельфия с ананасом». По некоторым данным, производство лосося уже восстанавливается, и рыба в ближайшее время станет доступнее, однако, увы, это не означает автоматического снижения цен на роллы», — отметили аналитики Quick Resto, на которых ссылается издание.

Аналитики заключили, что уже сегодня вес одной порции роллов в разных заведениях может различаться более чем вдвое (в пределах 120—300 грамм) при сопоставимой цене.
