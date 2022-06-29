В России к летнему сезону цены на лосося упали на 14%

УрБК, Москва, 21.06.2023. В России к летнему сезону на 13-14% снизилась оптовая цена на охлажденного атлантического лосося (семгу) из Мурманской области.
«Так, если на 19 мая стоимость лосося составляла 1 тыс. 450 руб./кг (стандартное качество) и 1 тыс. 530 руб.\кг (премиум-качества), то на аналогичную дату июня цена составила уже 1 тыс. 250 и 1 тыс. 330 руб./за кг», — сообщается в отчете Рыбного союза.
По данным экспертов, цены на семгу снижаются по причине начала активной ловли во время летнего сезона в стране. Также аналитики отмечают еще один фактор — увеличение поставок мороженого лосося до 12,2 тыс. т. (+50%) из Чили в сравнении с прошлогодними показателями.
Напомним, что ранее из-за резкого роста закупочных цен на лосося уральские рестораторы пожаловались в ФАС. Среди них оказались представители сети «Сушкоф», «Дель песто», «Жизньмарта», ресторанов MIO, «Рыболов», Sushi stories и «Хоум Пицца».
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