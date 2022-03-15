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Уральские рестораторы пожаловались в ФАС на резкий рост закупочных цен на лосось

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Уральские рестораторы написали письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с просьбой принять меры для сдерживания закупочных цен на лосось.

Свою подпись под письмом (имеется в распоряжении УрБК) поставили представители сети «Сушкоф» и «Дель песто», «Жизньмарта», ресторанов MIO, «Рыболов», Sushi stories, Хоум Пицца.

В документе говорится, что до эскалации украинского кризиса атлантическую рыбу в Россию в основном поставляли из Чили и Фарерских островов. Затем отгрузка из этих стран прекратилась. В настоящее время поставки на рынок осуществляет только один поставщик — Мурманские фермы. Эта компания увеличила цены на свою продукцию за полгода на 213%. Мурманские фермы объясняют значительное удорожание рядом причин: рост валютного курса в начале марта, логистические расходы и ограниченный закуп импортного корма и мальков.

В результате уральские рестораторы вынуждены повышать цены на свою продукцию.

«К примеру, год назад лосось стоил 659 руб. кг. Себестоимость ролла «Филадельфия» (ключевого блюда японской кухни) была 42,6%. Для сохранения маржинального дохода на том же уровне сегодня, ресторан должен поставить цену на этот ролл — 850 руб. Что даст рост цены для гостя в два раза к прошлому году», — отметил гендиректор сети «Сушкоф» и «Дель песто» Михаил Кольцов.

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