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Продажи мороженого в России за год снизились на 6-11%

УрБК, Москва, 03.07.2025. Продажи мороженого в натуральном выражении в России в июне снизились на 6% год к году и на 11% за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят сервис «Супермаркеты от Т-Банка» и разработчик кассового ПО «Эвотор», сообщает «Коммерсантъ».

Падение летних продаж мороженого также фиксируют аналитики компании «ЧекИндекс» — на 5% год к году. Помимо этого, они отмечают снижение продаж смесей для приготовления продукта на 25%. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), продажи мороженого в торговых сетях в июне упали на 10% в годовом отношении.

Причинами снижения продаж, по мнению аналитиков, является прохладная погода, а также рост розничных цен в связи с увеличением себестоимости производства. По сравнению с прошлым годом мороженое стало дороже на 12-23%. Объемы производства продукта начали снижаться. Так, по данным «Союзмолока», по итогам первых четырех месяцев 2025 года выпуск мороженого в стране сократился на 3% год к году.
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