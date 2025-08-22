Продажи мороженого в РФ за январь-июнь сократились на 5-16%

В отечественных розничных магазинах продажи свежих овощей в натуральном выражении с августа 2024 года по июль 2025 года ...22.08.2025 Продажи свежих овощей в России за год сократились на 3%
УрБК, Москва, 03.07.2025. Продажи мороженого в натуральном выражении в России в июне снизились на 6% год к году и на ...19.03.2025 Производство мороженого в России в 2025 году может вырасти на 8-9%
УрБК, Москва, 19.03.2025. По итогам 2025 года в России могут произвести 650 тыс. т мороженого. Это на 8-9% больше, чем ...19.08.2016 В августе спрос на мороженое в Екатеринбурге вырос на 50%
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2016. В августе продажи мороженого в Екатеринбурге выросли на 50% по сравнению с прошлым ...