Вчера, 15:03

Продажи мороженого в РФ за январь-июнь сократились на 5-16%

УрБК, Москва, 29.08.2025. Продажи мороженого в России в январе-июне 2025 года снизились на 4,5-15,8% (в зависимости от сегмента) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитической компании «Нильсен».

Сильнее всего продажи мороженого в натуральном выражении сократились в сегментах «Сорбет и щербет» (-15,8%%), «Классическое мороженое» (-5,1%) и «Мороженое в целом» (-4,5%).

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов отмечает, что за отчетный период потребление продукции снизилось на 4,1%, до 326 тыс. т. Эксперт связывает изменение показателя с неблагоприятной погодой.

Тем не менее продажи фруктового льда в I полугодии текущего года увеличились на 7,2% год к году. Однако, по данным АКОРТ, его доля составляет всего 2-20 позиций из 20-320, представленных в розничных сетях.
