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Производство мороженого в России в 2025 году может вырасти на 8-9%

УрБК, Москва, 19.03.2025. По итогам 2025 года в России могут произвести 650 тыс. т мороженого. Это на 8-9% больше, чем в прошлом году. Об этом заявил глава Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов, пишет «Коммерсантъ».

Стимулом для увеличения выпуска продукции служит рост спроса как в рознице, так и в общепите на фоне увеличения доходов населения. Сдерживающим фактором является снижение рентабельности производства мороженого с 20% до 15%.

По словам зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, за январь нынешнего года было произведено 27,8 тыс. т мороженого, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он полагает, что объемы выпуска продолжат увеличиваться. Другие эксперты также прогнозируют дальнейший рост производства.
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