Производство мороженого в России в 2025 году может вырасти на 8-9%

УрБК, Москва, 11.02.2025. В России за 2024 год выпустили около 6,1 млн т питьевого молока, что на 5% больше, чем в 2023 ...13.12.2024 Аналитики прогнозируют в 2025 году снижение спроса на услуги сервисов готовой еды
УрБК, Москва, 13.12.2024. Аналитики компании Dostaевский прогнозируют снижение покупательской способности клиентов ...10.06.2024 Уральские производители нарастили экспорт мороженого на 66%
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. С начала года уральские производители экспортировали почти 200 т мороженого общей ...11.06.2019 В Челябинской области уничтожили почти 170 кг мороженого с кишечной палочкой
УрБК, Челябинск, 11.06.2019. В Челябинской области по предписанию Россельхознадзора уничтожили 166,6 кг мороженого с ...04.05.2009 Генеральный директор ООО «Хладокомбинат №3» Сергей Пирогов: Использование термина «мелорин» при наименовании мороженого способно самым отрицательным образом сказаться на отечественных производителях
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2009. Руководство ООО «Хладокомбинат №3» высказало свою точку зрения на инициативу Молочного ...