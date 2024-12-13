Аналитики прогнозируют в 2025 году снижение спроса на услуги сервисов готовой еды

УрБК, Москва, 10.12.2024. По данным «Автостата» средняя цена нового легкового автомобиля в 2024 году составила 3,12 млн ...09.12.2024 Аналитики прогнозируют снижение продаж легковых автомобилей в РФ в 2025 году на 10%
Аналитики агентства «Автостат» прогнозируют снижение продаж новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году на 10% (до 1,43 ...09.12.2024 Аналитики прогнозируют снижение продаж легковых автомобилей в РФ в 2025 году на 10%
УрБК, Москва, 09.12.2024. Аналитики агентства «Автостат» прогнозируют снижение продаж новых легковых автомобилей в РФ в ...15.11.2024 Объем российского рынка товаров для дома и строительства в 2024 году может вырасти на 19%
УрБК, Москва, 14.11.2024. Объем российского рынка товаров для дома в 2024 году может вырасти почти на 19% по сравнению ...14.03.2024 Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ВВП и инфляции в России
УрБК, Москва, 14.03.2024. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по динамике ВВП и инфляции в РФ в 2024 ...