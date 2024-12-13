Материалы по теме

Аналитики прогнозируют в 2025 году снижение спроса на услуги сервисов готовой еды

УрБК, Москва, 13.12.2024. Аналитики компании Dostaевский прогнозируют снижение покупательской способности клиентов ...

Новые легковые автомобили в 2025 году могут подорожать на 10%

По данным «Автостата» средняя цена нового легкового автомобиля в 2024 году составила 3,12 млн руб. За последние пять ...

Новые легковые автомобили в 2025 году могут подорожать на 10%

УрБК, Москва, 10.12.2024. По данным «Автостата» средняя цена нового легкового автомобиля в 2024 году составила 3,12 млн ...

Аналитики прогнозируют снижение продаж легковых автомобилей в РФ в 2025 году на 10%

Аналитики агентства «Автостат» прогнозируют снижение продаж новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году на 10% (до 1,43 ...

Аналитики прогнозируют снижение продаж легковых автомобилей в РФ в 2025 году на 10%

УрБК, Москва, 09.12.2024. Аналитики агентства «Автостат» прогнозируют снижение продаж новых легковых автомобилей в РФ в ...