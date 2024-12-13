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13.12.2024

Аналитики прогнозируют в 2025 году снижение спроса на услуги сервисов готовой еды

Аналитики компании Dostaевский прогнозируют снижение покупательской способности клиентов сервисов готовой еды в России в 2025 году. Это связано с ростом цен на сырье и инфляцией, которые продолжатся как минимум до весны следующего года. Цены на готовую еду могут вырасти на 10–15%, пишут «Известия».

Эксперты полагают, что на этом фоне будут набирать обороты пекарни и небольшие кафе в формате «у дома».

В свою очередь, компании, работающие в нише готовой еды, будут вынуждены оптимизировать затраты и повышать эффективность, чтобы сохранить конкурентоспособность.

При этом отмечается, что ранее оба рынка росли достаточно динамично. Так, рост online-продаж в IV квартале 2024 составил 26,8% год к году, а в прошлом году в тот же период рост оборота был на уровне 56,8%.
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