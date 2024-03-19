Производство питьевого молока в России за год выросло на 5%

УрБК, Москва, 19.03.2024. Себестоимость производства сырого молока в России увеличилась на 16-17%, пишет «Парламентская ...26.12.2017 За 11 месяцев производство питьевого молока в России сократилось на 2,4%
УрБК, Москва, 26.12.2017. В январе-ноябре 2017 года промышленное производство молока (кроме сырого) в России ...24.11.2014 «Союзмолоко»: объемы импорта молочных продуктов сократились в 2-2,5 раза
УрБК, Москва, 24.11.2014. Объемы импорта молочной продукции в Россию сократились с начала года почти на 30% — с 4,8 до ...20.07.2011 В 2011 году производство сельхозпродукции в Свердловской области увеличилось на 3,5%
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2011. В Свердловской области на 3,5% по сравнению с 2010 годом увеличился объем производства ...14.01.2009 Министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев: Сокращения спроса на молочную продукцию не ожидается
УрБК, Москва, 14.01.2009. «В 2009 году молочное животноводство получит новый импульс к развитию, сокращения спроса на ...