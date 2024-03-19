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Производство питьевого молока в России за год выросло на 5%

УрБК, Москва, 11.02.2025. В России за 2024 год выпустили около 6,1 млн т питьевого молока, что на 5% больше, чем в 2023 году. Молочная отрасль продолжает динамично развиваться и наращивать объемы производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Годовой прирост наблюдается по многим позициям. За прошлый год было произведено: сыров — 841 тыс. т (+5,1% год к году), творога — 474,5 тыс. т (+5%), мороженого — 600 тыс. т (+16,6%), сливок —362 тыс. т (+14,7%), йогурта — 791 тыс. т (+6,6%). Кисломолочной продукции (кроме творога и продуктов из него) было выпущено более 2,7 млн т (+3,2%).

«Несмотря на непростой год для молочной индустрии, сектор продолжил свое развитие, и по итогам года сохранилась положительная динамика. В последние несколько лет спрос на молочную продукцию растет существенно быстрее объемов производства товарного молока. Потребление увеличивается, главным образом, за счет того, что повышаются реально располагаемые доходы населения», — приводит пресс-служба Минсельхоза слова генерального директора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова.

Отметим, что сырьевая база молочного производства также растет. По итогам 2024 года в России было произведено 34,07 млн т сырого молока во всех категориях хозяйств (+0,8% год к году). Поддержка молочной отрасли агропромышленного комплекса со стороны государства составила в прошлом году почти 81 млрд руб.
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