В мае-июне 2025 года продажи кваса в России упали на 15%

УрБК, Москва, 01.08.2025. В мае-июне текущего года российский рынок прохладительных напитков столкнулся со значительным спадом по сравнению с прошлым годом. Натуральные продажи кваса сократились на 15%, что стало самым заметным снижением во всех категориях, сообщает
газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на аналитиков «Нильсен».
Аналогичная негативная динамика зафиксирована и в других сегментах. Реализация мороженого упала на 7%, питьевой воды — на 5%, а спортивных и неалкогольных газированных напитков — на 3 и 4% соответственно. Единственным исключением стало пиво, показавшее рост на 1%. Однако, этот показатель значительно ниже прошлогоднего.
Основной причиной уменьшения продаж аналитики называют аномально холодную погоду в начале лета. Как отмечает директор по работе с клиентами «Нильсен» Салтанат Нысанова, «снижение продаж сезонных категорий традиционно связано с фактором погоды». В мае-июне 2025 года, особенно в центральной части России, синоптики зафиксировали рекордно низкие температуры, что напрямую повлияло на спрос этих товаров.
Дополнительными факторами стали рост цен на мороженое на 12-23% за год, что уменьшило продажи. Этим покупательское поведение отвечает тренду на экономию на «стратегически неважных товарах».
К тому же, могло сказаться и изменение потребительских предпочтений: «Наиболее выраженное падение у кваса связано с тем, что особенно пользуются популярностью у потребителей холодные супы, в том числе окрошка», — объяснил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет крупных производителей товаров повседневного спроса) Алексей Поповичев.
По данным экспертов, несмотря на некоторое восстановление продаж в июле, общие показатели летнего сезона скорее всего будут ниже прошлогодних с учетом высокой базы прошлого года — летом 2024 года средняя температура по стране составила приблизительно +20,3 градуса по Цельсию, что на 2,1 градус выше многолетней нормы.