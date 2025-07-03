УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:22

В мае-июне 2025 года продажи кваса в России упали на 15%

УрБК, Москва, 01.08.2025. В мае-июне текущего года российский рынок прохладительных напитков столкнулся со значительным спадом по сравнению с прошлым годом. Натуральные продажи кваса сократились на 15%, что стало самым заметным снижением во всех категориях, сообщает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на аналитиков «Нильсен».

Аналогичная негативная динамика зафиксирована и в других сегментах. Реализация мороженого упала на 7%, питьевой воды — на 5%, а спортивных и неалкогольных газированных напитков — на 3 и 4% соответственно. Единственным исключением стало пиво, показавшее рост на 1%. Однако, этот показатель значительно ниже прошлогоднего.

Основной причиной уменьшения продаж аналитики называют аномально холодную погоду в начале лета. Как отмечает директор по работе с клиентами «Нильсен» Салтанат Нысанова, «снижение продаж сезонных категорий традиционно связано с фактором погоды». В мае-июне 2025 года, особенно в центральной части России, синоптики зафиксировали рекордно низкие температуры, что напрямую повлияло на спрос этих товаров.

Дополнительными факторами стали рост цен на мороженое на 12-23% за год, что уменьшило продажи. Этим покупательское поведение отвечает тренду на экономию на «стратегически неважных товарах».

К тому же, могло сказаться и изменение потребительских предпочтений: «Наиболее выраженное падение у кваса связано с тем, что особенно пользуются популярностью у потребителей холодные супы, в том числе окрошка», — объяснил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет крупных производителей товаров повседневного спроса) Алексей Поповичев.

По данным экспертов, несмотря на некоторое восстановление продаж в июле, общие показатели летнего сезона скорее всего будут ниже прошлогодних с учетом высокой базы прошлого года — летом 2024 года средняя температура по стране составила приблизительно +20,3 градуса по Цельсию, что на 2,1 градус выше многолетней нормы.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.07.2025 Продажи мороженого в России за год снизились на 6-11%

УрБК, Москва, 03.07.2025. Продажи мороженого в натуральном выражении в России в июне снизились на 6% год к году и на ...

03.06.2025 Розничные продажи винограда в России за год выросли на 30%

УрБК, Москва, 03.06.2025. В России за последние 12 месяцев, с мая 2024 года по апрель 2025 года, розничные продажи ...

22.05.2025 Розничные продажи алкоголя в России в апреле сократились на 12%

УрБК, Москва, 22.05.2025. В России снижение розничных продаж алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и ...

17.04.2025 В России розничные продажи чая сократились на 3%

УрБК, Москва, 17.04.2025. В России с начала февраля 2024 года по конец января 2025 года розничные продажи чая ...

19.08.2016 Жара диктует спрос на прохладу

На Среднем Урале растут продажи мороженого, прохладительных напитков и вентиляторов ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей03.07.2025В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Август 2025 (30)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18