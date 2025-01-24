В Екатеринбурге подешевели услуги такси

В Екатеринбурге из-за аномально теплой погоды и небольшого числа осадков этой зимой заметно снизился спрос на услуги такси. Жители города начали больше ходить пешком и пользоваться общественным транспортом. В результате стоимость такси часто оказывается на 100-200 рублей меньше прошлогоднего уровня.
По данным Яндекса, средний чек за поездку в такси в Екатеринбурге в новогодний период снизился на 5% (до 412 руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России средний чек вырос всего на 8% (до 427 руб.). Подобные темпы роста — самые низкие за четыре года.
В новогодние праздники средний чек на поездку обычно сильно растет. Это связано с крайне высоким спросом и нехваткой автомобилей. Да и в целом зимний период отличается повышенными ценами на частный извоз, что связано с высокой аварийностью, а также пробками из-за снега, серьезно замедляющими автомобильный поток.
Однако нынешняя зима оказалась очень теплой: это главный фактор замедления темпов роста цен и даже снижения их в некоторых регионах и городах.
Аналитики Яндекс.Такси отмечают, что благодаря теплой погоде люди часто добираются до места назначения пешком, не прибегая к услугам перевозчиков. Это снижает спрос и, соответственно, нагрузку на водителей. А срабатывание повышающих коэффициентов происходит именно тогда, когда количество людей, заказывающих поездку, превышает количество водителей. Нынешней зимой подобное происходило крайне редко.
Также этой зимой в Екатеринбурге выпало не так много осадков. Поэтому скорость автомобильного потока сильно не замедлилась, как это обычно бывает. В результате таксисты успевают выполнить большее количество заказов. Средняя скорость такси в РФ по сравнению с прошлым новогодним периодом возросла на 3-9% в зависимости от региона.
Таким образом, по оценке аналитиков Яндекса, нынешние погодные условия, не отличающиеся аномально высокими температурами, привели к установлению баланса спроса и предложения, поменяв картину обычных сезонных изменений в ценовой политике.
При этом эксперты отмечают, что глобальных предпосылок для снижения цен на такси нет. Погода — далеко не единственный фактор, который определяет динамику цен. Дорогие кредиты, рост цен на бензин, повышение утильсбора, удорожание запчастей стимулируют рост стоимости поездок.
Иными словами, в предновогодние дни и новогодние праздники цены должны были сезонно подрасти, но погода внесла свои коррективы. Однако это не изменило тенденцию к росту цен, обусловленную социально-экономическими факторами.
Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение стоимости поездок. Так, руководитель Центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус рассказал
РБК, что первые месяцы года (за исключением праздничных дней) вне зависимости от погоды сами по себе обычно являются периодом низкого спроса на легковые такси.
По его мнению, экономических причин для стабильного снижения цен на услуги такси в настоящее время не предвидится, и тарифы будут расти вместе с многочисленными издержками таксомоторного бизнеса.