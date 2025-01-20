В Екатеринбурге средний чек за поездку в такси в новогодний период снизился на 5%

Средние чеки в Челябинске за бензин и такси — одни из самых маленьких среди городов-миллионников. Об этом говорится в ...25.10.2019 Средний чек за техобслуживание и ремонт автомобиля в Челябинске составляет 2 тыс. 222 рубля
УрБК, Челябинск, 25.10.2019. Средние чеки в Челябинске за бензин и такси — одни из самых маленьких среди ...01.12.2017 «Яндекс.Такси» пообещал водителям и пассажирам до 2 млн рублей в случае ДТП с травмами
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. «Яндекс.Такси» запустил во всех регионах своего присутствия программу страхования жизни ...18.06.2015 «Яндекс. Такси» не может обеспечить подачу такси в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2015. Некоторые жители Екатеринбурга жалуются на качество работы сервиса «Яндекс. Такси», ...23.04.2015 Яндекс запустил сервис «Такси» в Екатеринбурге
Сервис Яндекс.Такси начал работать в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба компании. Жители и гости города ...