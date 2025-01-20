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20.01.2025

В Екатеринбурге средний чек за поездку в такси в новогодний период снизился на 5%

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. В Екатеринбурге средний чек за поездку в такси в новогодний период снизился на 5% (до 412 руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России средний чек вырос всего на 8% (до 427 руб.). Подобные темпы роста — самые низкие за четыре года. Об этом сообщает пресс-служба компании Яндекс.

Обычно в праздничные дни средний чек на поездку показывает значительный рост. Это происходит из-за большого числа заказов, приводящего к повышению цен. Однако в нынешнем году количество машин и пассажиров примерно сравнялось.

По мнению аналитиков Яндекса, это связано с необычайно теплой зимней погодой. Благодаря ей многие люди предпочитают пешие прогулки поездкам. Также из-за отсутствия гололеда и снежных заносов на дорогах автомобильный поток движется быстрее, что позволяет водителям выполнять больше заказов. Отмечается, что средняя скорость такси выросла на 3-9% год к году в зависимости от региона, хотя в новогодний период она обычно снижается.
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