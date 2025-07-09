На Среднем Урале продолжают расти цены на такси

Цены на услуги такси продолжают расти как на Среднем Урале, так и по всей стране. По данным аналитиков Яндекса, средняя стоимость минуты поездки за период с июля 2024 года по июнь 2025 в сравнении с предыдущими 12 месяцами в Екатеринбурге и Свердловской области выросла на 13% — с 20 до 23 руб. Для сравнения, в Москве и Московском регионе она выросла на 16% за год — с 31 до 36 руб.
Стоимость рассчитывалась для всех тарифов, кроме корпоративных. По словам аналитиков Яндекса, оценка стоимости одной минуты поездки является наиболее показательной, поскольку учитывает все влияющие на конечную стоимость поездки факторы: например сезонность, погоду, дорожную ситуацию, время суток.
Причинами роста цен остаются продолжающееся удорожание автомобилей и их обслуживания, дополнительные страховки перевозчиков, а также закон о локализации. Также компаниям необходимо поддерживать уровень дохода водителей, чтобы они не покидали рынок.
Отметим, что темпы роста цен в годовом отношении снизились, в частности, в связи с эффектом высокой базы прошлых лет, когда цены росли в условиях острого дефицита водителей и перестройки рынка.
Также влияние оказал тот фактор, что в течение прошедшего года свободных машин хватало для всех желающих, во многом, благодаря теплой зиме. Люди часто добирались до места назначения пешком, не прибегая к услугам перевозчиков. Это снижало спрос и, соответственно, нагрузку на водителей, в связи с чем реже срабатывали повышающие коэффициенты. Так, во многих регионах средняя стоимость минуты росла гораздо медленнее, чем годом раньше: в декабре — в 1,5 раза медленнее, в январе — в 2 раза медленнее.
Однако цены продолжают расти и не собираются останавливаться. Яндекс отметил, что на текущий момент ценам в пиковые часы не дает расти на дополнительные 10-15% привлечение подработчиков на собственных авто. Они выполняют около 20% заказов в сервисе, преимущественно в периоды самого высокого спроса, и составляют примерно половину от 1 млн водителей, сотрудничающих с компанией по всей стране.
Дополнительным фактором, вызывающим дефицит предложения и стимулирующим темпы роста цен, является сокращение рынка такси в связи с уходом многих компаний. Так, к концу года с российского рынка могут уйти 20% таксопарков, а к концу 2026 года ожидается сокращение рынка еще на 10%. Основной причиной ухода с рынка является невозможность обновления автопарка при высокой ключевой ставке.
Так, серьезной проблемой, по словам участников рынка, является отсутствие отдельной лизинговой программы для такси. Согласно данным «Газпромбанк Автолизинг» и маркетингового агентства НАПИ, рынок лизинга авто за январь-апрель 2025 года упал на 44,8% и продолжает снижаться. В результате парки такси перестали обновляться.
«В группе риске — молодые автопредприятия, открывшиеся три года назад на волне спроса на такси. У них еще не накоплены внутренние резервы для существования в условиях высоких ставок лизинга», — рассказал
«Известиям» руководитель таксопарка Multi taxi Василий Баранов.
Еще одним вызовом для таксопарков является увеличение налоговых расходов, которые выросли на 7% от выручки.
Таким образом, стоимость поездок неизбежно продолжит расти, поскольку экономических причин для стабильного снижения в настоящее время не предвидится, а издержки бизнеса продолжают возрастать, и даже крупные игроки вынуждены неизбежно поднимать цену перевозок.