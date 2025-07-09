На Среднем Урале продолжают расти цены на такси

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Цены на такси в Свердловской области за год выросли на 13%

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Цены на такси в Свердловской области в период с июля 2024 года по июнь 2025 выросли на ...

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УрБК, Москва, 01.07.2025. С российского рынка в течение года могут уйти 20% таксопарков. Основная причина — ...

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