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На Среднем Урале продолжают расти цены на такси

Цены на услуги такси продолжают расти как на Среднем Урале, так и по всей стране. По данным аналитиков Яндекса, средняя стоимость минуты поездки за период с июля 2024 года по июнь 2025 в сравнении с предыдущими 12 месяцами в Екатеринбурге и Свердловской области выросла на 13% — с 20 до 23 руб. Для сравнения, в Москве и Московском регионе она выросла на 16% за год — с 31 до 36 руб.

На Среднем Урале продолжают расти цены на такси

Стоимость рассчитывалась для всех тарифов, кроме корпоративных. По словам аналитиков Яндекса, оценка стоимости одной минуты поездки является наиболее показательной, поскольку учитывает все влияющие на конечную стоимость поездки факторы: например сезонность, погоду, дорожную ситуацию, время суток.

Причинами роста цен остаются продолжающееся удорожание автомобилей и их обслуживания, дополнительные страховки перевозчиков, а также закон о локализации. Также компаниям необходимо поддерживать уровень дохода водителей, чтобы они не покидали рынок.

Отметим, что темпы роста цен в годовом отношении снизились, в частности, в связи с эффектом высокой базы прошлых лет, когда цены росли в условиях острого дефицита водителей и перестройки рынка.

Также влияние оказал тот фактор, что в течение прошедшего года свободных машин хватало для всех желающих, во многом, благодаря теплой зиме. Люди часто добирались до места назначения пешком, не прибегая к услугам перевозчиков. Это снижало спрос и, соответственно, нагрузку на водителей, в связи с чем реже срабатывали повышающие коэффициенты. Так, во многих регионах средняя стоимость минуты росла гораздо медленнее, чем годом раньше: в декабре — в 1,5 раза медленнее, в январе — в 2 раза медленнее.

Однако цены продолжают расти и не собираются останавливаться. Яндекс отметил, что на текущий момент ценам в пиковые часы не дает расти на дополнительные 10-15% привлечение подработчиков на собственных авто. Они выполняют около 20% заказов в сервисе, преимущественно в периоды самого высокого спроса, и составляют примерно половину от 1 млн водителей, сотрудничающих с компанией по всей стране.

Дополнительным фактором, вызывающим дефицит предложения и стимулирующим темпы роста цен, является сокращение рынка такси в связи с уходом многих компаний. Так, к концу года с российского рынка могут уйти 20% таксопарков, а к концу 2026 года ожидается сокращение рынка еще на 10%. Основной причиной ухода с рынка является невозможность обновления автопарка при высокой ключевой ставке.

Так, серьезной проблемой, по словам участников рынка, является отсутствие отдельной лизинговой программы для такси. Согласно данным «Газпромбанк Автолизинг» и маркетингового агентства НАПИ, рынок лизинга авто за январь-апрель 2025 года упал на 44,8% и продолжает снижаться. В результате парки такси перестали обновляться.

«В группе риске — молодые автопредприятия, открывшиеся три года назад на волне спроса на такси. У них еще не накоплены внутренние резервы для существования в условиях высоких ставок лизинга», — рассказал «Известиям» руководитель таксопарка Multi taxi Василий Баранов.

Еще одним вызовом для таксопарков является увеличение налоговых расходов, которые выросли на 7% от выручки.

Таким образом, стоимость поездок неизбежно продолжит расти, поскольку экономических причин для стабильного снижения в настоящее время не предвидится, а издержки бизнеса продолжают возрастать, и даже крупные игроки вынуждены неизбежно поднимать цену перевозок.
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