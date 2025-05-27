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С российского рынка могут уйти 20% таксопарков

УрБК, Москва, 01.07.2025. С российского рынка в течение года могут уйти 20% таксопарков. Основная причина — невозможность обновления автопарка при высокой ключевой ставке, сообщают «Известия».

Серьезной проблемой, по словам участников рынка, является отсутствие отдельной лизинговой программы для такси. Согласно данным «Газпромбанк Автолизинг» и маркетингового агентства НАПИ, рынок лизинга авто за январь-апрель 2025 года упал на 44,8% и продолжает снижаться. В результате парки такси перестали обновляться.

По словам экспертов, сложнее всего предприятиям, открывшимся три года назад, когда спрос на такси был значительным, так как они не успели накопить необходимые резервы. Еще одним вызовом для таксопарков является увеличение налоговых расходов, поднявшихся на 7% от выручки.

К концу 2026 года ожидается сокращение рынка еще на 10%, что может привести к дефициту предложения и удорожанию услуг такси.
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