Законопроект о «русификации» такси может сократить объем участников отрасли

Будущий закон о государственном регулировании работы такси запретит иностранцам работать водителями. Об этом сообщает ...26.12.2018 Законопроект, запрещающий иностранцам работать водителями такси, Госдума РФ примет в 2019 году
УрБК, Москва, 26.12.2018. Будущий закон о государственном регулировании работы такси запретит иностранцам работать ...22.07.2016 Яндекс.Такси ввел повышающий коэффициент в Екатеринбурге из-за нехватки автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2016. Оператор Яндекс.Такси в Екатеринбурге ввел повышающий коэффициент из-за нехватки ...22.03.2016 Объем нелегального рынка такси в России составляет 116 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Объем теневого рынка такси в России в 2015 году составил 116,4 млрд руб. Об этом ...27.12.2010 Правительство Москвы намерено вернуться к практике обязательного лицензирования такси
УрБК, Москва, 27.12.2010. Власти Москвы разработали законопроект о введении обязательного лицензирования такси, ...