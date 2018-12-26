Законопроект о «русификации» такси может сократить объем участников отрасли

Будущий закон о государственном регулировании работы такси запретит иностранцам работать водителями. Об этом сообщает ...

Законопроект, запрещающий иностранцам работать водителями такси, Госдума РФ примет в 2019 году

Законопроект, запрещающий иностранцам работать водителями такси, Госдума РФ примет в 2019 году

Объем нелегального рынка такси в России составляет 116 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Объем теневого рынка такси в России в 2015 году составил 116,4 млрд руб. Об этом ...