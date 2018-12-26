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Законопроект о «русификации» такси может сократить объем участников отрасли

УрБК, Москва, 08.02.2024. Участники отрасли полагают, что законопроект, разрешающий регионам России вводить требования к локализации производства автомобилей в такси (транспортное средство должно быть произведено на территории РФ — прим. ред.), принятый Госдумой в первом чтении, грозит сокращением количества участников рынка. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на заявление Общественного совета по развитию такси.

«Общественный совет по развитию такси (объединяет представителей участников рынка из 70 регионов) попросил заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко ослабить часть норм законопроекта о локализации автомобилей в такси», — пишет издание.

По мнению представителей отрасли, законопроект грозит сокращением количества участников рынка, поэтому в документе стоит сделать исключение для самозанятых и небольших таксопарков, а также предусмотреть меры господдержки.
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