Цены на такси в Свердловской области за год выросли на 13%

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Аналитики онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, что в 2023 году в Свердловской области было ...09.08.2023 Цены на поездки в такси в Свердловской области за год выросли более чем на 20%
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Средняя стоимость поездки на такси (за 1 км пути) в Свердловской области в июне 2023 ...22.03.2019 Более четверти россиян считают цены на такси завышенными
УрБК, Москва, 22.03.2019. Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает ...22.07.2016 Яндекс.Такси ввел повышающий коэффициент в Екатеринбурге из-за нехватки автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2016. Оператор Яндекс.Такси в Екатеринбурге ввел повышающий коэффициент из-за нехватки ...22.03.2016 Объем нелегального рынка такси в России составляет 116 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Объем теневого рынка такси в России в 2015 году составил 116,4 млрд руб. Об этом ...