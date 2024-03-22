УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:45

Цены на такси в Свердловской области за год выросли на 13%

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Цены на такси в Свердловской области в период с июля 2024 года по июнь 2025 выросли на 13% по сравнению с предыдущими 12 месяцами, говорится в исследовании Яндекса.

Средняя цена одной минуты на Среднем Урале за аналогичный период увеличилась с 20 до 23 рублей.

Аналитики отмечают, что рост цен на такси в российских городах в последнее время замедлился. Это связано с эффектом высокой базы прошлых лет, когда стоимость услуги сильно увеличилась из-за нехватки водителей и адаптации рынка к новой экономической реальности.

Сейчас цены на такси продолжают расти из-за удорожания автомобилей, увеличения зарплат таксистов и ужесточения миграционного законодательства.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.03.2024 В Свердловской области зарплата водителей такси выросла до 89 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Аналитики онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, что в 2023 году в Свердловской области было ...

09.08.2023 Цены на поездки в такси в Свердловской области за год выросли более чем на 20%

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Средняя стоимость поездки на такси (за 1 км пути) в Свердловской области в июне 2023 ...

22.03.2019 Более четверти россиян считают цены на такси завышенными

УрБК, Москва, 22.03.2019. Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает ...

22.07.2016 Яндекс.Такси ввел повышающий коэффициент в Екатеринбурге из-за нехватки автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2016. Оператор Яндекс.Такси в Екатеринбурге ввел повышающий коэффициент из-за нехватки ...

22.03.2016 Объем нелегального рынка такси в России составляет 116 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Объем теневого рынка такси в России в 2015 году составил 116,4 млрд руб. Об этом ...

Популярные новости
11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов11.06.2025В Екатеринбургском музее ИЗО в выходные пройдет занятие для детей «Сказки чугунного города» в рамках выставки «Неизвестная Куса»
Архив новостей
Июль 2025 (215)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18