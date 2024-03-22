УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Цены на такси в Свердловской области в период с июля 2024 года по июнь 2025 выросли на ...

Цены на такси в Свердловской области за год выросли на 13%

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Аналитики онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, что в 2023 году в Свердловской области было ...

В Свердловской области зарплата водителей такси выросла до 89 тыс. рублей

Цены на поездки в такси в Свердловской области за год выросли более чем на 20%

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Средняя стоимость поездки на такси (за 1 км пути) в Свердловской области в июне 2023 ...