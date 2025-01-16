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16.01.2025

Спрос на зарубежные туры в новогодние каникулы среди свердловчан вырос на 45%

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. Спрос на зарубежные туры в новогодние каникулы среди свердловчан вырос на 45%. При этом число жителей региона, выехавших за рубеж на праздники, выросло на 14% по сравнению с прошлым сезоном. На азиатском направлении количество туристов увеличилось на 23%. Об этом говорится в совместном исследовании аналитиков компании «МегаФон» и сервиса «Слетать.ру».

Согласно данным «Слетать.ру», средняя продолжительность отпуска составила семь дней. Каждый третий тур был оформлен на семью с детьми. Глубина продаж составила один месяц, увеличившись на 76,5%. Это показывает, что жители Среднего Урала начали планировать отпуск заранее. В топ-5 наиболее популярных направлений в новогодние праздники попали Таиланд, Турция, Казахстан, ОАЭ и Египет.

Стоимость туров в Таиланд выросла на 36,5% (в среднем 389 тыс. руб.), в ОАЭ — на 13,3% (до 272 тыс. руб.), в Египет — на 72,4% (до 271 тыс. руб.).

Аналитики «МегаФона» выявили рост интереса к странам Азии. В нынешние праздники туда направились отдыхать 17% от всех туристов, выезжавших на новогодние каникулы за рубеж. Самой популярной страной оказался Таиланд. На втором месте — Китай. На третьем — Вьетнам. Интерес к нему вырос на 43%.

Спрос на туры в Африку не изменился (6% от турпотока в регионе). Наиболее популярная страна — Египет (95% от общего числа туристов на континент).

В европейские страны отправилось 6% жителей региона. Спрос поднялся на 19%.

Популярность Северной Америки упала на 38%, Южной Америки — не изменилась. Поток туристов в США и на Кубу упал на 28% и 47% соответственно.

Число отдыхающих на праздники в Турции сократилось на 4%, однако страна по-прежнему занимает второе место в пятерке самых популярных курортов для отдыха в новогодние праздники.

Отмечается, что для путешествий в страны СНГ и сопредельные государства жители региона часто обходятся без услуг туроператоров, отправляясь туда самостоятельно. На данном направлении первым по популярности является Казахстан. Число отдыхающих здесь возросло на 17% за год (13% от общего числа туристов нынешнего зимнего сезона). Следующая по популярности страна — Грузия, затем идут Белоруссия, Армения и Азербайджан.
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