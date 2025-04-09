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Продажи растворимого кофе в России за год упали на 5%

УрБК, Москва, 18.07.2025. В России на 4,9% сократились розничные продажи растворимого кофе. Это может быть связано с увеличением стоимости продукта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Нильсен».

Доля растворимого в общих продажах кофе составила 58,2%. Расчет проводился для периода июня 2024 — май 2025 в сравнении с тем же интервалом годом ранее.

По мнению аналитиков, растворимый кофе выбирают чаще покупатели с небольшим бюджетом. Часть потребителей может таким образом — уменьшением числа покупок — пытаться избежать слишком больших расходов, увеличивающихся из-за общего темпа роста цен, в том числе и на кофе.

Так, по информации «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), медианная цена на растворимый кофе в январе-мае этого года выросла на 10% (456 руб.) за упаковку в офлайн-продажах, в онлайн — на 22% (1 тыс. 003 руб.).

Одновременно с этим эксперты фиксируют рост спроса на зерновой, молотый и капсульный продукты в кофейном сегменте. Розничные продажи фильтр-кофе в натуральном выражении выросли на 117% за 12 месяцев, зернового кофе — на 11,5%, капсульного — на 7%. Общий рост розничных продаж в сегменте кофе составил за год 1,3%.

При этом покупатели зернового и капсульного кофе также стали чаще приобретать и собственное оборудование для приготовления напитка. Как рассказал Гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков, спрос на кофе-машины за прошлый год вырос на 30%, а это, по мнению председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, в свою очередь, увеличивает спрос на зерна и кофейные капсулы в долгосрочной перспективе.

Однако эксперты не думают, что покупатели растворимого кофе перешли к покупке зерен и фильтр-кофе. Как сообщил директор по финансам и продажам кофейной компании «Сварщица Екатерина» Никита Сторожук, этот рост — опять же попытка сэкономить, но теперь на посещении кофеен.

«Средняя цена на раф и фильтр в кофейне приближается к 450–600 руб. за порцию, поколения миллениалов и зумеров не богатеют так быстро», — прокомментировал Никита Сторожук.

Ранее УрБК уже писал, о том что продажи кофе в заведениях общепита снизились на 20%. Одной из причин тогда называли общемировой рост цен на кофе почти на 40%.
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