УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:31

Продажи растворимого кофе в интернете в 2024 году выросли на 30%

УрБК, Москва,17.12.2024. Продажи растворимого кофе в интернете с начала 2024 года выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании «Май», пишут «Известия».

Продажи чая онлайн увеличились на 23%, а кофе (всех видов) — на 20%.

В офлайн-сегменте ситуация совершенно иная. Продажи чая за год снизились на 4%, растворимого кофе — на 1%, натурального кофе выросли на 5,3%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.11.2024 Продажи новых легковых авто в России в октябре выросли на 51%

УрБК, Москва, 05.11.2024. Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2024 года выросли на 51% по сравнению с ...

17.07.2024 Розничные продажи игристых вин в РФ в I полугодии выросли на 12,8%

УрБК, Москва, 17.07.2024. По данным Росалкогольтабакконтроля, в I полугодии 2024 года розничные продажи игристых вин в ...

31.07.2017 За год растворимый кофе в Екатеринбурге подорожал на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. В июне 2017 года средняя розничная цена 1 кг растворимого кофе в Екатеринбурге достигла ...

31.10.2013 McDonald’s начнет продавать свой кофе в супермаркетах США

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в 2014 году начнет пробные продажи пакетированного кофе под брендом McCafe ...

04.06.2010 Из магазинов Екатеринбурга отзывается кофе Nestlé

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2010. Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...

Популярные новости
19.11.2024Свердловский Россельхознадзор выявил партию сфальсифицированного масла из Омской области19.11.2024Леонид Стариков: Нейросеть для бизнеса должна быть универсальной, дешевой и надежной27.11.2024Почему упал курс рубля?20.11.2024Марина Шаихслисламова: Управляющая компания встречает зимний сезон во всеоружии26.11.2024В ногу со страной
Архив новостей
Декабрь 2024 (363)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18