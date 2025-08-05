Борис Рабинович: Мы сами ездим за кофе в Бразилию, Колумбию, Эфиопию, Кению

— Мы — обжарщики кофе из Новосибирска. Мы сами ездим по странам произрастания: Бразилии, Колумбии, Эфиопии, Кении. На месте выбираем зерно, привозим в Россию, обжариваем и продаем через интернет-магазин, на маркетплейсах и по личным контактам. Также мы сдаем в аренду кофемашины и обслуживаем их.— Екатеринбург — один из передовых городов России в плане кофейной культуры. Я бы сказал, входит в пятерку самых «кофейных». Здесь много обжарщиков, много кофеен. Мы работаем в сегменте specialty кофе, и Екатеринбург в этом смысле на очень высоком уровне.— Думаю, что Новосибирск не уступает Екатеринбургу, это тоже крупный центр, входит в число самых «кофейных» городов страны.— Процесс логистики и оплаты кофе усложнился, но он все еще возможен. Кофе не является санкционным товаром, поэтому в страну он въезжает более-менее хорошо. Есть проблемы с оплатой, потому что платить нужно иностранным компаниям в валюте. Многие банки прекратили переводы в валюте, осталось считаное количество вариантов. Есть платежные агенты, но оплата через них — весьма рискованное мероприятие. Кофе едет немного дольше, чем раньше, так как не по всем странам можно его провозить спокойно, есть ограничения. Но в целом, кофе есть, и бизнес работает.— В последние годы мировое производство кофе немного отставало от потребления. Бразилия — крупнейший экспортер зеленого зерна, на ее долю приходится 35-40%. Неурожай в Бразилии был, были засухи и заморозки. Из-за этого пострадало много кофейных деревьев, посадки уменьшались, урожай был меньше. Цены на рынке выросли и достигли рекордных значений к началу этого года — февралю-маю. Однако свежий урожай, который сейчас собирается в Бразилии, обещает быть лучше. Качество хорошее, объемы приемлемые, цены немного снизились. Все это, безусловно, влияет на конечную цену кофе в чашке в любой стране, и в России в том числе.— Да, и это не теория, а наши будни.— Предположим, что прямо сейчас нужно заключать контракт. Подтверждение уходит в минуты и часы, в зависимости от конкретного сорта кофе. Чем более «коммерческий» сорт кофе, тем он чувствительнее к колебанию цен на бирже. Обычно есть уровень биржи и некоторый дифференциал к цене. Когда ты закупаешь кофе, говоришь о фиксации дифференциала и фиксации биржи. Например, сегодня биржа 290, дифференциал 70, значит цена условных 360 единиц. Соответственно, когда импортер фиксирует цену, он говорит: «Мы зафиксировали на 295 или на 285». Добавляешь свои 70 — получается твоя конечная цена. Она постоянно меняется. Цена на микролоты, а это маленькие партии тщательно отобранных кофейных зерен высокого качества, как правило, от конкретного фермера, — обычно слабее привязана к бирже и фиксируется на продолжительный срок.— Качество кофе, который продают в Россию, разное. Закупается весь диапазон — от очень дешевого до очень дорогого. В сегменте specialty, наверное, за счет роста цен в последний год и того, что не все могут себе позволить тот кофе, который покупали раньше, стали покупать чуть более дешевый, соответственно, менее качественный. Но все равно, можно с уверенностью сказать, что качественного, дорогого, хорошего, вкусного кофе на рынке много.Мы, например, не пошли на то, чтобы снижать качество. Мы оставляем те же лоты, которые покупаем, как раз за это нас и ценят — за то, что при волатильном рынке не пытаемся снизить цену за счет качества. Это дорога в один конец: всегда можно купить дешевле, еще дешевле, еще дешевле… Тогда ты уходишь в низкое качество и теряешь репутацию.— Мы производим и будем производить качественный, доступный по цене кофе. Слоган нашей компании — «Кофе по науке». Мы стремимся все делать с научной точностью и большим вниманием к деталям, у нас есть эксклюзивные лоты редких разновидностей. Просто зайдите в наш интернет-магазин, сами все найдете!А коллегам хочу сказать, чтобы они продолжали заниматься своим делом, не обращали внимания на постоянные изменения, просто работали, улучшали качество продукции и пили вкусный кофе!