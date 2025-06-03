УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:20

В России в мае–августе 2025 года розничные продажи мяса для шашлыка снизились на 11,3%

УрБК, Москва, 22.09.2025. В мае–августе 2025 года розничные продажи мяса для шашлыка в натуральном выражении снизились на 11,3%, в денежном выражении — на 7,4%. Об этом пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на сводные данные компании «Нильсен» и других участников рынка.

Уточняется, что спрос просел как в готовых продуктах шашлычной группы, так и в свинине, традиционно востребованной в гриль-сезоне.

Также заметно сократилось число покупок сопутствующих товаров за отчетный период на 2–15%.

Согласно данным «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), продажи шампуров и угля упали на 6%, розжига — на 2%, мангалов — сразу на 15%. Стоимость всех позиций при этом выросла. В среднем шашлычный набор этим летом обходился в 3,4 тыс. руб., на 10% больше год к году.

Эксперты связывают такую динамику с относительно холодным летом и рационализацией потребления: для экономии россияне делают выбор в пользу сырого мяса, а не маринованного.

Так, по данным «Сбериндекса», реальные потребительские расходы граждан в период 8–14 сентября сократились на 0,5% год к году. Недельные темпы роста продовольственных расходов в номинальном выражении снизились с 6,2% до 4,2%.

Стремление россиян оптимизировать траты на продовольствие прослеживается с начала года, резюмируют эксперты.
