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«Шашлычный набор» в России за год подорожал на 8%

УрБК, Москва, 18.04.2023. «Шашлычный набор» (мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг) в России за последний год подорожал на 8%, до 2,2 тыс. руб. При этом продажи «набора» выросли на 19%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

Мангалы в среднем подорожали на 34%, до 838 руб., при росте продаж на 6%. Шампуры подешевели на 4%, до 352 руб., и продавались на 14% активнее. Также выросла реализация древесного угля и розжига — на 21% и 24% соответственно.

Готовое для жарки на мангале мясо подешевело на 5% относительно прошлого года — до 624 руб. При этом продажи в натуральном выражении выросли на 12%.

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