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Вчера, 17:17

Наценка торговых сетей РФ на социально значимые продукты в мае снизилась до рекордных 1,7%

УрБК, Москва, 20.06.2025. Средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты РФ в мае снизилась до нового рекорда в 1,7%, уменьшившись по сравнению с апрелем еще на 1 п.п. Такие данные приводит аналитический центр Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пишет ТАСС.

По словам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, в прошлом месяце в 9 из 25 категорий социально значимые товары продавались ниже закупочной цены. Цены снизились в 11 категориях. В целом социально значимые товары упали в цене на 0,34% в месячном отношении.

Председатель АКОРТ также отметил, что в связи с фактором сезонности в мае отмечался рост цен на товары «борщевого набора»: как закупочных, так и розничных. При этом торговые сети сдерживали рост цен, продавая товары с отрицательной наценкой.

По словам С. Богданова, сдерживание цен крупным ритейлом в таком объеме возможно в наиболее серьезные периоды скачков цен и только благодаря рыночному подходу к ценообразованию.
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