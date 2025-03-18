Наценка торговых сетей РФ на социально значимые продукты в мае снизилась до рекордных 1,7%

УрБК, Москва, 18.03.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой ограничить наценки на ...

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. Власти Свердловской области договорились с семью торговыми сетями о снижении наценок на ...

В Свердловской области торговые сети согласились снизить наценку на социально значимые продукты

«Пятерочка»: производители могут увеличить стоимость продуктов раньше окончания заморозки цен

УрБК, Москва, 04.03.2015. Федеральные торговые сети «заморозили» цены по 20 позициям социально значимых товаров. Об ...

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин: С руководителями торговых сетей достигнута договоренность о применении торговой надбавки не более 15%

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2010. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин в ходе традиционной пятничной ...