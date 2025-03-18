Наценка торговых сетей РФ на социально значимые продукты в мае снизилась до рекордных 1,7%

УрБК, Москва, 18.03.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой ограничить наценки на ...11.02.2022 В Свердловской области торговые сети согласились снизить наценку на социально значимые продукты
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. Власти Свердловской области договорились с семью торговыми сетями о снижении наценок на ...26.03.2015 «Пятерочка»: производители могут увеличить стоимость продуктов раньше окончания заморозки цен
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2015. Генеральный директор торговой сети «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) Ольга Наумова ...04.03.2015 Торговые сети «заморозили» цены на социально значимые продукты питания
УрБК, Москва, 04.03.2015. Федеральные торговые сети «заморозили» цены по 20 позициям социально значимых товаров. Об ...20.08.2010 Губернатор Свердловской области Александр Мишарин: С руководителями торговых сетей достигнута договоренность о применении торговой надбавки не более 15%
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2010. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин в ходе традиционной пятничной ...