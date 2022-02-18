«Атомстройкомплекс» приступил к строительству нового завода по производству изделий из твинблоков

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. «Атомстройкомплекс» запустил строительство третьего завода ПСО «Теплит», который будет производить изделия из автоклавного бетона (твинблоков). Мощность предприятия составит 400 кубометров в год. Оно войдет в состав кластера экопроизводства в Сысертском городском округе, где уже находятся два выпускающих цемент и известь завода «Атомстройкомплекса», сообщает пресс-служба компании.Близкое расположение предприятий должно обеспечить эффективную логистику и безотходное производство, при котором они будут потреблять сырье без остатка. Запуск еще одного завода позволит увеличить производственную мощность «Теплита» до 1 млн кубометров в год.Новый объект спроектирован и строится с нуля, он будет оснащен современными высокоэффективными линиями. В частности, будет внедрена передовая система управления производством, все технологические процессы будут контролироваться и управляться с единого операторского пульта. Автоматизация процессов продажи и отгрузки готовой продукции на новом предприятии позволит клиентам отслеживать статус заказа в режиме реального времени.