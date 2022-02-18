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«Атомстройкомплекс» приступил к строительству нового завода по производству изделий из твинблоков

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. «Атомстройкомплекс» запустил строительство третьего завода ПСО «Теплит», который будет производить изделия из автоклавного бетона (твинблоков). Мощность предприятия составит 400 кубометров в год. Оно войдет в состав кластера экопроизводства в Сысертском городском округе, где уже находятся два выпускающих цемент и известь завода «Атомстройкомплекса», сообщает пресс-служба компании.

«Атомстройкомплекс» приступил к строительству нового завода по производству изделий из твинблоков
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Близкое расположение предприятий должно обеспечить эффективную логистику и безотходное производство, при котором они будут потреблять сырье без остатка. Запуск еще одного завода позволит увеличить производственную мощность «Теплита» до 1 млн кубометров в год.

Новый объект спроектирован и строится с нуля, он будет оснащен современными высокоэффективными линиями. В частности, будет внедрена передовая система управления производством, все технологические процессы будут контролироваться и управляться с единого операторского пульта. Автоматизация процессов продажи и отгрузки готовой продукции на новом предприятии позволит клиентам отслеживать статус заказа в режиме реального времени.
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