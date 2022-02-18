«Атомстройкомплекс» приступил к строительству нового завода по производству изделий из твинблоков

Девелопер дает старт строительству нового завода по производству твинблоков под Сысертью ...15.02.2022 «Атомстройкомплексу» выдали разрешение на строительство нового предприятия под Сысертью
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2022. «Атомстройкомплекс» получил разрешение на строительство нового завода по производству ...10.08.2021 «Атомстройкомплекс» построит на Среднем Урале новый завод по производству газоблоков
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2021. Компания «Атомстройкомплекс» к 2023 году построит в Свердловской области новый завод по ...05.04.2021 «Атомстройкомплекс» планирует модернизировать технологические линии на заводе по производству твинблоков «Теплит»
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. Компания «Атомстройкомплекс» рассчитывает модернизировать технологические линии на ...01.10.2020 «Атомстройкомплекс» обеспечит газом объекты Универсиады-2023 в Сысерти
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2020. Запуск газораспределительной станции завода «Атомстройкомплекс Цемент» позволит ...