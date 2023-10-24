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24.10.2023

Компания «Атомстройкомплекс» поддержала создание реестра добросовестных производителей в строительстве

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Уральский строительный холдинг «Атомстройкомплекс» поддержал формирование реестра добросовестных производителей и поставщиков строительной продукции, куда также входит продукция девелопера.

Компания «Атомстройкомплекс» поддержала создание реестра добросовестных производителей в строительстве
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Как сообщает пресс-служба девелопера, реестр создается совместными усилиями Минстроя, Минпромторга и Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) на базе каталога импортозамещения. В перечень включены 28 позиций строительных материалов, оказывающих наибольшее влияние на стоимость объекта капитального строительства.

Автором инициативы выступил НОСТРОЙ. Задача проекта — верификация декларируемых производителями технологических характеристик, это позволит повысить качество стройматериалов и решить проблему «фальсификата» на рынке. Предприятия холдинга «Атомстройкомплекс» производят порядка 30% продукции из утвержденного списка строительных материалов и соответствуют заявленным требованиям.

«Наличие собственной надежной сырьевой базы, разработка и последующее четкое соблюдение технологического процесса, собственные лаборатории на каждом производственном предприятии холдинга гарантируют качество нашей продукции. Кроме того, все предприятия холдинга проходят добровольную сертификацию в независимых лабораториях», — отметил управляющий директор компании «Атомстройкомплекс-Промышленность» Борис Овечкин.

При разработке критериев отбора поставщиков участники рынка предложили оценивать помимо химико-физических характеристик продукции использование современного высокотехнологичного оборудования. Этот критерий, по мнению Бориса Овечкина, значимый, объективный и легкий для верификации. Если предприятие им располагает, с большой долей вероятности качество его продукции будет высоким и контролируемым, оно будет в состоянии добросовестно выполнять обязательства перед клиентами.

На сегодняшний день в холдинг «Атомстройкомплекс» входят 11 промышленных предприятий, которые обеспечивают материалами не только строительное направление компании, но и коллег по цеху. На внешний рынок отправляется от 20% до 90% объема продукции заводов. В числе заказчиков — практически все крупные застройщики и подрядные организации региона, включая рынок ИЖС.
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