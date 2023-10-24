Компания «Атомстройкомплекс» поддержала создание реестра добросовестных производителей в строительстве

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Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов

На вопросы УрБК ответил генеральный директор компании «Атомстройкомплекс-Промышленность» Борис Овечкин ...

Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов

На вопросы УрБК ответил генеральный директор компании «Атомстройкомплекс-Промышленность» Борис Овечкин ...

Каркасы под новостройки

«Атомстройкомплекс» будет производить в Сысерти сварные каркасы для строительства ...

В Свердловской области компания «Атомстройкомплекс» запустит производственную линию по сварке каркасов треугольного сечения

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. На территории кластера экопроизводства в Сысертском городском округе будет запущено ...

«Атомстройкомплекс» открыл первый магазин стройматериалов с ценами от производителя

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Компания «Атомстройкомплекс» открыла первый розничный магазин стройматериалов ...