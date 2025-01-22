На Среднем Урале устраняют дефицит медкадров

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

Свердловские власти успешно реализуют программы в сфере здравоохранения, нацеленные на модернизацию первичного медицинского звена, устранение дефицита квалифицированных кадров, поддержку врачей и среднего медицинского персонала, а также улучшение качества и доступности медицинских услуг для жителей Среднего Урала. В частности, усилия региональных властей позволили сократить нехватку медицинских специалистов в Свердловской области на 15%. Сейчас региону не хватает около 640 врачей. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Креков на ежегодной пресс-конференции, передает департамент информационной политики Среднего Урала.П. Креков подчеркнул, что положительная тенденция стала возможной благодаря комплексной программе обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами, разработанной по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Ее целью является не только увеличение численности персонала в больницах региона, но и повышение престижа медицинской профессии, поддержка специалистов в рамках национального проекта «Здравоохранение».Замгубернатора сообщил, что одним из способов решения проблемы кадрового вопроса в области медицины является налаживание эффективной работы негосударственных медучреждений, когда они интегрируются в систему обязательного медицинского страхования.Также для обеспечения кадрами государственных больниц региона минздрав Свердловской области проводит систематическую работу по целевой подготовке врачей и среднего медицинского персонала. Обучение по целевым программам проходит за счет средств федерального и регионального бюджетов. На данный момент в медуниверситете обучается более 600 целевиков. По словам П. Крекова, это — исторический максимум за последние годы. За прошедший год на целевое обучение по различным специальностям и программам специалитета и ординатуры было зачислено 806 человек.На обучение за счет регионального бюджета по программам среднего профессионального образования в Свердловский медицинский колледж за прошлый год было зачислено 2,3 тысячи человек, из них 400 — по целевым направлениям.Среди мер по подготовке квалифицированных кадров и поддержке медработников также выделяются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Благодаря им медицинские специалисты, переезжающие в сельскую местность, могут получить от 500 тыс. до 1,5 млн руб., в зависимости от программы и категории населенного пункта. Помимо этого, для медработников предусмотрены различные единовременные выплаты, включая помощь на обзаведение хозяйством, компенсацию арендной платы за жилье, а также выдачу жилищных сертификатов на строительство или реконструкцию частных домов.Помимо решения кадровых вопросов в сфере медицины, региональные власти под руководством губернатора Евгения Куйвашева продолжают реализацию программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». За пять лет ее действия удалось существенно развить и улучшить систему первичной медицинской и санитарной помощи в регионе, в том числе, благодаря строительству новых медицинских учреждений.В частности, весной завершится строительство поликлиники в городе Артемовском, еще семь больниц в регионе получат разрешение на ввод в эксплуатацию до конца текущего года. Всего, по словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, сейчас в работе находится девять объектов, большинство из которых — поликлиники.Так, поликлиника № 1 Артемовской центральной районной больницы, строительство которой подходит к концу, рассчитана на 500 посещений в смену и предназначена для обслуживания примерно 20 тыс. жителей города и прилегающих районов. Здание имеет четыре этажа. Степень готовности объекта на текущий момент составляет 80%. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений и монтажом инженерных систем. Для поликлиники уже приобретена мебель, а также закуплены, установлены и протестированы рентген-аппарат, флюорограф и маммограф.Также среди строящихся медицинских учреждений, которые планируют ввести в эксплуатацию в текущем году, — филиал взрослой поликлиники в Реже, сдача которого намечена на третий квартал 2025 года. Там продолжаются работы по устройству кровли, установке внутренних перегородок, а также закладке фундамента под пожарные резервуары. В соответствии с графиком продвигаются работы по реконструкции терапевтического корпуса Верхнепышминской центральной городской больницы им. П.Д. Бородина, где строительная готовность составляет 40%, и строительство двухсекционной детской поликлиники в Березовском (готовность основной конструкции и перегородок — 90%). Кроме того, новые поликлиники в этом году откроются в Екатеринбурге, Серове и Арамиле.За пять лет реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», помимо строительства новых медучреждений, был проведен капитальный ремонт 134 объектов здравоохранения, а также смонтированы 83 фельдшерско-акушерских пункта и общие врачебные практики в сельской местности. Помимо этого, было закуплено большое количество различного медицинского оборудования, инструментов, техники и автомобилей для медучреждений региона.