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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил решить кадровые вопросы в здравоохранении и других социальных сферах

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Губернатор Евгений Куйвашев поручил членам регионального правительства и главам муниципалитетов Свердловской области разработать дополнительные меры для эффективного решения кадровых вопросов в социальных сферах. Наиболее острой проблема остается в сфере здравоохранения, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала,

«Важно совершенствовать комплексный подход к решению кадровых проблем в социальной сфере. Работа это серьезная, разноплановая. Мы многое уже сделали в этом направлении и не должны останавливаться. Необходимо проработать предложения по дополнительным мерам для решения кадрового вопроса, привлечения и закрепления молодых специалистов, для поддержки и стимулирования работников социальной сферы», — считает Евгений Куйвашев.

В Свердловской области решение кадровых вопросов в социальной сфере включает подготовку и обучение специалистов, в том числе по программам целевого набора. Также в регионе развиты система наставничества, финансовые инструменты стимулирования и закрепления кадров в территориях. К эффективным способам решения кадровой проблемы можно отнести программы «Земский доктор» и «Земский учитель», а также выплату «подъемных» на обзаведение хозяйством, помощь с жильем и с газификацией домовладений.

С начала текущего года в Свердловской области заработала комплексная программа по обеспечению кадрами медицинских организаций. Она предполагает увеличение целевого набора за счет регионального бюджета с 200 до 300 человек, расширение сети профильных медицинских классов в школах области. Кроме того, специалисты прорабатывают вопрос предоставления ежемесячных доплат медицинским работникам, трудоустроенным в больницах, расположенных более чем в 300 км от Екатеринбурга.

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