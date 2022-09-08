В Свердловской области разработана программа подготовки врачей для отдаленных больниц

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Минздрав Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева подготовил комплексную программу обеспечения медорганизаций квалифицированными кадрами. Нововведения дадут возможность увеличить число молодых специалистов в больницах и каждый год привлекать более 100 врачей в отдаленные территории региона, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
По новой системе руководители медучреждений будут проверять штат своих сотрудников, чтобы определить потребность в специалистах на текущий момент и в перспективе на ближайшие годы. Эта информация будет направляться в минздрав, где специалисты подготовят план целевого набора в медвуз и колледж. Помимо этого, медучреждения ведут работу по ранней профориентации подростков, чтобы будущие медики рассчитывали вернуться в свои больницы.
«Необходимо активнее включиться в том числе и руководителям образовательных организаций, школ я имею в виду, профориентировать ребят на поступление в наш Уральский медицинский университет по целевому набору. Такой набор ежегодно сегодня мы делаем от всех наших муниципалитетов — 250 человек ежегодно. Плюс серьезные квоты выделены Министерством здравоохранения. Бесплатно отучиться, потом приехать и по целевому направлению отработать — такая возможность сегодня есть», — отметил Е. Куйвашев.
Добавим, что медицинские учреждения могут ежегодно направлять на целевое обучение в Уральский государственный медицинский университет.
Кроме того, в регионе действуют меры поддержки для медиков, которые выбирают работу в отдаленных территориях. Речь идет о программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С 2012 года с их помощью государственные медицинские организации Свердловской области привлекли 1 тыс. 198 медицинских работников, включая 162 в 2022 году.
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