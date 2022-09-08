УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:25

В Свердловской области разработана программа подготовки врачей для отдаленных больниц

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Минздрав Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева подготовил комплексную программу обеспечения медорганизаций квалифицированными кадрами. Нововведения дадут возможность увеличить число молодых специалистов в больницах и каждый год привлекать более 100 врачей в отдаленные территории региона, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

По новой системе руководители медучреждений будут проверять штат своих сотрудников, чтобы определить потребность в специалистах на текущий момент и в перспективе на ближайшие годы. Эта информация будет направляться в минздрав, где специалисты подготовят план целевого набора в медвуз и колледж. Помимо этого, медучреждения ведут работу по ранней профориентации подростков, чтобы будущие медики рассчитывали вернуться в свои больницы.

«Необходимо активнее включиться в том числе и руководителям образовательных организаций, школ я имею в виду, профориентировать ребят на поступление в наш Уральский медицинский университет по целевому набору. Такой набор ежегодно сегодня мы делаем от всех наших муниципалитетов — 250 человек ежегодно. Плюс серьезные квоты выделены Министерством здравоохранения. Бесплатно отучиться, потом приехать и по целевому направлению отработать — такая возможность сегодня есть», — отметил Е. Куйвашев.

Добавим, что медицинские учреждения могут ежегодно направлять на целевое обучение в Уральский государственный медицинский университет.

Кроме того, в регионе действуют меры поддержки для медиков, которые выбирают работу в отдаленных территориях. Речь идет о программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С 2012 года с их помощью государственные медицинские организации Свердловской области привлекли 1 тыс. 198 медицинских работников, включая 162 в 2022 году.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал новые меры поддержки сельских медиков

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона ...

17.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проверил ход ремонта больниц в Первоуральске и Ревде

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершил рабочую поездку в ...

18.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил о необходимости привлечения молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел в Красноуфимске выездное ...

05.03.2020 В Свердловской области не хватает почти 700 врачей

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2020. К началу 2020 года в Свердловской области не хватало почти 700 врачей, сообщает ...

25.02.2015 Уралвагонзавод начинает целевое обучение по специальностям для всех предприятий холдинга

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2015. Головное предприятие ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с 2015 года начинает осуществлять набор ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег29.12.2022С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах29.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе
Архив новостей
Январь 2023 (270)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18