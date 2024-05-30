В Свердловской области в 2025 году введут в эксплуатацию семь поликлиник

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. В 2025 году в Свердловской области введут в эксплуатацию семь поликлиник. Из них пять детских и две взрослых. Они предназначены для жителей Екатеринбурга, Березовского, Артемовского, Режа, Серова и Арамиля. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Строительство данных медицинских учреждений стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения с привлечением федеральных средств, которую утвердил глава области Евгений Куйвашев. Контроль за работами осуществляет региональное управление капитального строительства.



Два объекта в уральской столице оценил в ходе визита министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов. Он отметил высокую степень готовности объектов и подчеркнул, что подрядчики справляются с поставленными задачами.



На сегодняшний день на большинстве объектов работы почти завершены. В екатеринбургской поликлинике ДГБ №15 на Уралмаше уже идут работы по чистовой отделке помещений. Поликлиника ДГКБ №9, расположенная в микрорайоне Заречный, готова к сдаче на 80%, как и поликлиника центральной районной больницы в городе Артемовском. Все объекты будут сданы и смогут принять первых посетителей уже в текущем году.



«Развитие инфраструктуры для оказания качественной медицинской помощи детям является важнейшей задачей современного здравоохранения. Новые национальные проекты «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», которые начали действовать 1 января 2025 года, предусматривают широкий комплекс мер, включая строительство новых объектов и их оснащение передовым оборудованием для диагностики заболеваний и лечения маленьких пациентов. Решение Президента РФ Владимира Путина продлить действие программы модернизации первичного звена здравоохранения позволит улучшить и те подразделения амбулаторной службы, где специалисты принимают взрослых уральцев», — отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.