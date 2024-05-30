В Свердловской области в 2025 году введут в эксплуатацию семь поликлиник

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Поликлиника для взрослых в Академическом районе получила разрешение на ввод в ...05.02.2024 Свердловская область 4 февраля представила на выставке-форуме «Россия» в Москве проекты развития городской инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской ...29.05.2023 Свердловская область до 2025 года получит средства на строительство восьми медицинских объектов
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Свердловская область получит средства на строительство восьми медицинских объектов в ...21.02.2023 Больницам Свердловской области направили 32 автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал больницам 32 автомобиля «Лада ...19.01.2023 Компания «Атомстройкомплекс» построит в Заречном микрорайоне Екатеринбурга детскую поликлинику
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Компания «Атомстройкомплекс» в ближайшее время начнет строительство детской поликлиники ...