Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил разработать коэффициенты для повышения зарплат медиков на северных территориях региона

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов усилить ...21.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил региональную программу по созданию медицинских классов в школах
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу по созданию ...26.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил решить кадровые вопросы в здравоохранении и других социальных сферах
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Губернатор Евгений Куйвашев поручил членам регионального правительства и главам ...18.01.2023 В Свердловской области разработана программа подготовки врачей для отдаленных больниц
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Минздрав Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева подготовил ...08.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал новые меры поддержки сельских медиков
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона ...