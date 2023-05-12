Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил разработать коэффициенты для повышения зарплат медиков на северных территориях региона

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Больницы Свердловской области укомплектованы врачами на 90% и на 93% — средним медицинским персоналом. Такие данные привел региональный минздрав на совещании областного правительства под руководством губернатора Евгения Куйвашева. Особого внимания требуют медицинские учреждения на севере и северо-востоке Свердловской области, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Е. Куйвашев поручил региональному кабинету министров заняться разработкой коэффициента, повышающего зарплату медиков в северных территориях. Требуется проверить возможности строительства там жилья, поскольку из-за нехватки жилфонда медицинские работники иногда не могут воспользоваться жилищными сертификатами, которые получили в рамках поддержки. Эти вопросы необходимо проработать до 2024 года.



Добавим, что по инициативе губернатора в Свердловской области с 2023 года действует комплексная программа по обеспечению медицинских учреждений региона квалифицированными кадрами. По ней к 2025 году планируется привлечь 1 тыс. 587 врачей и 2 тыс. 489 сотрудников среднего медицинского звена.



Также каждый год на Среднем Урале расширяется список мер социальной поддержки медиков. В 2023 году планируется увеличить число получателей выплат по программе «Земский доктор» до 176 человек и «подъемных» (за счет средств областного бюджета) — до 700 человек. Во II полугодии будет почти в два раза повышена сумма компенсации аренды жилья медикам — до 10 тыс. руб. в месяц.