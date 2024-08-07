УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 16:40

ЕВРАЗ ЗСМК победил в конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности»

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2025. ЕВРАЗ ЗСМК занял первое место в номинации «Развитие персонала» в рамках престижного конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

В конкурсе приняли участие 53 компании и организации из 16 регионов России. Экспертная комиссия оценивала участников по ряду ключевых критериев, включая общеэкономические показатели, социально-экономическую эффективность коллективного договора, уровень укомплектованности кадрами, а также объем инвестиций в развитие персонала в 2024 году.

ЕВРАЗ ЗСМК продемонстрировал высокие результаты: средний уровень укомплектованности подразделений составляет 96,5%. Комбинат последовательно реализует стратегию по снижению текучести кадров, ставя перед собой цель — не более 15% текучести при укомплектованности 98%.

В 2024 году для сотрудников комбината было организовано более 30 корпоративных тренингов, а также программы профессиональной переподготовки по направлениям «Металлургическое оборудование, машиностроение и металлообработка», «Аглодоменное производство», «Горное дело», «Химическая технология неорганических веществ». Кроме того, два потока сотрудников прошли обучение по программам «Инженерная аналитика» и SSA, а руководители всех уровней — по специализированным управленческим курсам.

«Победа в отраслевом конкурсе подтверждает, что ЕВРАЗ ЗСМК выбрал верное направление в работе с персоналом. Мы продолжаем все наши программы обучения и развития сотрудников, отбор в кадровый резерв, выстраиваем систему преемственности. Сегодня 90% назначений на позиции руководителей проводится из числа внутренних кандидатов. В ноябре 2024 года в нашем дивизионе стартовал пилотный проект «Карьерные карты», с помощью которых сотрудники могут выстроить свой карьерный трек в компании и сформировать индивидуальный план развития. Проект доказал свою эффективность на шахте «Таштагольская», в течение прошлого года его распространили на все подразделения комбината», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Александр Уманец.
