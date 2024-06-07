Зампред правительства РФ Татьяна Голикова посетила ММК и парк «Притяжение» в Магнитогорске

УрБК, Магнитогорск, 07.06.2024. В искусственный водоем городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске запущены первые ...22.04.2024 Новый комплекс коксовой батареи ММК сократит валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год
УрБК, Магнитогорск, 22.04.2024. Новый комплекс коксовой батареи № 12 будет выпускать 2,5 млн т сухого кокса в год, а ...21.03.2024 В Магнитогорске строители продолжают возводить объекты третьей очереди городского курорта «Притяжение»
УрБК, Магнитогорск, 21.03.2024. В Магнитогорске специалисты продолжают строительство третьей очереди городского курорта ...07.09.2023 На территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске построят термальный комплекс площадью 8 тыс. квадратных метров
УрБК, Магнитогорск, 07.09.2023. На территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске построят термальный ...24.08.2023 Городской курорт «Притяжение» от ММК стал победителем бизнес-премии «Герои городов 2023»
УрБК, Магнитогорск, 24.08.2023. На ХII Московском урбанистическом форуме городской курорт «Притяжение» занял 1-е место ...