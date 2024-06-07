Зампред правительства РФ Татьяна Голикова посетила ММК и парк «Притяжение» в Магнитогорске

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 18.06.2024. В рамках рабочего визита в Челябинскую область заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова осмотрела площадки Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и городской парк «Притяжение». Об этом сообщает пресс-служба ММК.Так, на комбинате Т. Голиковой продемонстрировали строящийся комплекс коксовой батареи № 12. Его производительность составит 2,5 млн т сухого кокса в год, что позволит вывести из эксплуатации старые коксовые батареи, снизив тем самым объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. т в год.Затем Т. Голикова побывала в парке «Притяжение», инициатором создания и основным инвестором которого является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.Объект представляет собой круглогодичное мультифункциональное пространство площадью 400 га, на котором находятся искусственный видовой холм высотой 36 метров со смотровой площадкой, искусственное озеро, открытый спортивный комплекс, сеть пешеходных и велосипедных дорожек общей протяженностью 40 км. В парке высажено 5,7 тыс. деревьев, 340 тыс. кустарников и 1 млн многолетних цветов. С момента открытия в городском курорте «Притяжение» побывало свыше 3 млн посетителей.«Виктор Рашников рассказал гостье о создании в Магнитогорске хоккейной академии, которая позволит поднять на новый уровень подготовку резерва для хоккейного клуба «Металлург», третий раз в своей истории ставшего в этом году обладателем Кубка Гагарина», — рассказали в пресс-службе ММК.