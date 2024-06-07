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Зампред правительства РФ Татьяна Голикова посетила ММК и парк «Притяжение» в Магнитогорске

УрБК, Магнитогорск, 18.06.2024. В рамках рабочего визита в Челябинскую область заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова осмотрела площадки Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и городской парк «Притяжение». Об этом сообщает пресс-служба ММК.

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова посетила ММК и парк «Притяжение» в Магнитогорске

Так, на комбинате Т. Голиковой продемонстрировали строящийся комплекс коксовой батареи № 12. Его производительность составит 2,5 млн т сухого кокса в год, что позволит вывести из эксплуатации старые коксовые батареи, снизив тем самым объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. т в год.

Затем Т. Голикова побывала в парке «Притяжение», инициатором создания и основным инвестором которого является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова посетила ММК и парк «Притяжение» в Магнитогорске

Объект представляет собой круглогодичное мультифункциональное пространство площадью 400 га, на котором находятся искусственный видовой холм высотой 36 метров со смотровой площадкой, искусственное озеро, открытый спортивный комплекс, сеть пешеходных и велосипедных дорожек общей протяженностью 40 км. В парке высажено 5,7 тыс. деревьев, 340 тыс. кустарников и 1 млн многолетних цветов. С момента открытия в городском курорте «Притяжение» побывало свыше 3 млн посетителей.

«Виктор Рашников рассказал гостье о создании в Магнитогорске хоккейной академии, которая позволит поднять на новый уровень подготовку резерва для хоккейного клуба «Металлург», третий раз в своей истории ставшего в этом году обладателем Кубка Гагарина», — рассказали в пресс-службе ММК.

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «ММК»
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