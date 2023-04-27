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В Магнитогорске состоялось открытие второй очереди реализуемого при поддержке ММК проекта «Притяжение»

УрБК, Магнитогорск, 17.07.2023. В Магнитогорске в преддверии Дня металлурга состоялось открытие второй очереди парка «Притяжение». Это проект по преобразованию городской среды, который реализуется по инициативе председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова.

В Магнитогорске состоялось открытие второй очереди реализуемого при поддержке ММК проекта «Притяжение»
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК

В пресс-службе компании уточнили, что к церемонии присоединились полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Второй этап проекта включает в себя более 100 гектаров благоустроенной территории.

Один из ее ключевых объектов — искусственный видовой холм высотой 36 метров, на вершине которого оборудована смотровая площадка. На нем организованы объекты для активного отдыха: трассы с всесезонным покрытием для начинающих сноубордистов и горнолыжников, для катания на тюбингах и занятий маунтинбайком. Готовится к открытию зиплайн-троллей — металлический трос длиной 440 метров, по которому можно выполнить скоростной спуск к искусственному озеру.

Озеро состоит из двух водоемов — верхнего и нижнего, между которыми сформирован многоуровневый каскад. Общая площадь зеркала озера — 12 гектаров, максимальная глубина — около шести метров. Над водоемом построен большой видовой мост протяженностью 400 метров. К услугам гостей городского курорта — лодочная станция и пляж, остров для пикников, экологическая тропа, а также парящая над водной гладью сцена.

Также во вторую очередь вошел открытый спортивный комплекс с полями для мини-футбола, волейбольными и баскетбольными площадками, теннисными кортами. Планируется открыть поле для мини-гольфа и специальную спортивно-дрессировочную площадку для собак.

Сеть велосипедных и пешеходных дорожек в парке продлена на 40 километров. К уже имеющимся детским площадкам добавилась водная детская площадка, которая оснащена оборудованием с подачей воды. Также в составе объектов второй очереди готовится к открытию детская площадка «Приключения», которая приятно удивит гостей городского курорта «Притяжение».

«Надеюсь, те новшества, которые сегодня смогли увидеть горожане — холм, озеро, спортивные объекты — придутся им по душе. У нас получается большой, очень масштабный проект — настоящий городской курорт, который мы стремимся сделать еще более насыщенным и привлекательным для магнитогорцев всех возрастов и интересов, чтобы он стал точкой притяжения для жителей и гостей города», — отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Напомним, что проект «Притяжение» предполагает комплексное освоение территории площадью около 400 гектаров, которое завершится созданием круглогодичного мультифункционального паркового пространства, концептуально поделенного на кластеры со всесезонными формами досуга (развлечение, образование, спорт) и комплексом зданий общей площадью около 100 тыс. кв. м. На одной территории расположатся образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные, парково-рекреационные объекты.

В июле 2022 года была сдана первая очередь проекта общей площадью 27 гектаров, из которых 23 гектара — парковая территория с зелеными насаждениями и прогулочными дорожками. Для горожан и гостей Магнитогорска были открыты информационный центр, фудмолл, роллер-парк, центральная детская площадка, пешеходный бульвар с входной группой и светомузыкальным фонтаном.

Сейчас в рамках развития городского курорта «Притяжение» продолжается строительство объектов следующей очереди.
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