ММК создает пространства для бизнеса и отдыха

ООО «ММК-Индустриальный парк» заняло II место в категории «Площадки, расположенные в зоне до 250 км от центров экономического роста» по итогам ежегодной оценки рейтингового агентства «Эксперт-Урал».



Рейтинг составляется седьмой год подряд и оценивает инвестиционную привлекательность индустриальных парков и особых экономических зон для потенциального инвестора на основе двух самостоятельных параметров: уровня клиентоориентированности менеджмента площадки и степени ее инвестиционного потенциала.



Напомним, что ООО «ММК-Индустриальный парк» — дочернее предприятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Парк был основан в 2016 году на промышленной площадке бывшего калибровочного завода. Руководство ММК приняло решение предоставить освободившиеся площади бывшего завода резидентам, готовым развивать здесь промышленный бизнес. Общая площадь комплекса — 65 га, здесь развита инженерная инфраструктура и имеется своя железнодорожная сеть, а также все условия для быстрого старта практически любого нового производства.



«За семь лет существования ООО «ММК-Индустриальный парк» удалось достичь максимальных для России показателей по уровню клиентоориентированности, что соответствует стратегии развития Группы компаний ПАО «ММК». «В нашем понимании Индустриальный парк — это эффективный инструмент поддержки и развития среднего и малого бизнеса в Южно-Уральском регионе. Особенно это важно сейчас, так как это еще и один из инструментов для импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны», — рассказал генеральный директор ММК Павел Шиляев.



На сегодняшний день на площадке индустриального парка работает 45 предприятий, 19 из которых занимаются промышленным производством. Текущий уровень заполняемости площадки составляет 83%.



В 2022 году объем отгруженной резидентами парка продукции увеличился на 38% и составил более 5 млрд руб. Этот показатель демонстрирует стабильный рост начиная с открытия индустриального парка в 2016 году. Объем инвестиций в развитие производства составил 667 млн руб. С 2016 года совокупный объем инвестиций резидентов в собственное развитие превысил 1,5 млрд руб. При этом на 1 руб. вложений в инфраструктуру со стороны индустриального парка приходится 3,6 руб. со стороны резидентов, что говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста.



На площадке создано более 1 тыс. рабочих мест. Занятость ежегодно увеличивается за счет как привлечения новых, так и расширения существующих резидентов. Положительная динамика подтверждает стабильное развитие компаний-резидентов, для которых были созданы комфортные условия, в том числе за счет внедрения в 2016 году системы региональных и муниципальных льгот.



Отметим, что предприятия ММК регулярно вкладывают средства в развитие крупных социальных проектов Южного Урала. Так, помимо «Индустриального парка», позволяющего развиваться предпринимателям региона, ПАО «ММК» на протяжении нескольких лет последовательно проводит реализацию проекта по преобразованию городской среды «Притяжение».



Первая очередь парка была сдана в июле 2022 года. В ближайшее время строители завершат работы над второй очередью «Притяжения». Ее открытие будет приурочено ко Дню металлурга — до введения объектов в эксплуатацию осталось менее месяца. Вторая очередь парка добавит еще 100 га к уже освоенной территории.



В «Притяжении» на одной площадке будут располагаться самые разные объекты для отдыха и занятий спортом. По отдельности что-то подобное есть в других городах России, но на одной площадке все вместе это появится впервые.



Так, основными объектами второй очереди станут видовой холм и озеро. На холме будет расположена смотровая площадка и различные объекты для активного отдыха, в том числе трассы с всесезонным покрытием для начинающих сноубордистов и горнолыжников, для тюбингов. Также здесь будут оборудованы трассы для занятий маунтинбайком и зип-лайн троллей длиной 440 м, который свяжет вершину холма с финишной точкой у озера.



Озеро будет состоять из двух водоемов — верхнего и нижнего. Общая площадь зеркала составит 12 га, вместе с пляжной инфраструктурой — 15 га. На озере будет большой видовой мост и лодочная станция. Также на территории второй очереди будет оборудован пляж, пикниковый остров, сцена, парящая над водной гладью, пункт проката и экотропа с болотистыми растениями.



Велосипедная трасса, которая находится на западном склоне видового холма, уже полностью готова. Также строители создали здесь основания трасс для горнолыжников и любителей тюбинга. Сейчас здесь проводится монтаж всесезонного покрытия, подъемника, организации освещения, строятся беседки и станции троллея. Уже готовы инженерные коммуникации и системы искусственного оснежения. Рабочие также занимаются озеленением территории.



Еще одним элементом второй очереди «Притяжения» станет открытый спортивный комплекс, на территории которого появятся поля для мини-футбола, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты. Также планируется поле для мини-гольфа и специальная спортивно-дрессировочная площадка для собак. В перспективе — океанариум с оранжереей, крытый детский парк развлечений, а также другие объекты и многочисленные открытые досуговые площадки различной тематики.



Добавим, что в феврале этого года начались работы по подготовке строительства третьей очереди проекта «Притяжение».



Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК