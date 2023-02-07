ММК-Индустриальный парк занял вторую строчку в национальном рейтинге среди инвестиционных площадок

УрБК, Магнитогорск, 15.06.2023. По итогам ежегодной оценки рейтинговым агентством «ЭКСПЕРТ-УРАЛ» ООО «ММК-Индустриальный парк» заняло второе место в категории «Площадки, расположенные в зоне до 250 км от центров экономического роста».
Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, рейтинг составляется седьмой год подряд и оценивает инвестиционную привлекательность индустриальных парков и особых экономических зон для потенциального инвестора на основе двух самостоятельных параметров: уровня клиентоориентированности менеджмента площадки и степени ее инвестиционного потенциала.
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК
«Вторая строчка в национальном рейтинге среди индустриальных парков, расположенных в радиусе до 250 километров от центра экономического роста, — высокая оценка системной работы всего коллектива ООО «ММК-Индустриальный парк» и подтверждение правильности выбранного курса, которому мы намерены следовать и в дальнейшем», — отметил директор ООО «ММК-Индустриальный парк» Владимир Дремов.
Уточняется, что на сегодняшний день на площадке индустриального парка работает 45 предприятий, 19 из которых занимаются промышленным производством. Текущий уровень заполняемости площадки составляет 83%.
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