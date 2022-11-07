Аналитический центр «Эксперт» высоко оценил качество работы Индустриального парка ММК

УрБК, Магнитогорск, 24.07.2025. Действующий в Магнитогорске ООО «ММК-Индустриальный парк» занял ведущие позиции по разным категориям ежегодного рейтинга индустриальных парков и особых экономических зон, который представили аналитический центр (АЦ) «Эксперт» и журнал «Эксперт-Урал», сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
В девятом по счету рейтинге аналитики сделали акцент на клиентоориентированности индустриальных площадок, оценив спектр их услуг, стоимость минимально необходимого набора ресурсов для ведения производственной деятельности, на информационной открытости. Кроме того, в исследовании оцениваются степень влияния площадки на экономику страны, региона присутствия, а также экономическая эффективность управляющих парками компаний.
В рамках рейтинга по итогам 2024 года Индустриальный парк ММК включен в топ-50 клиентоориентированных промышленных площадок (17-19 место), вошел в топ-10 по показателю средней рентабельности, в топ-15 по вкладу в экономику региона присутствия и топ-20 по вкладу в экономику страны.
Открывшийся в 2016 году Индустриальный парк ММК в Магнитогорске объединяет на своей площадке в 66 га десятки компаний, которые, работая на льготных условиях, выпускают важную продукцию для многих регионов и создают новые рабочие места. Аккредитация парка в Минпромторге России предусматривает систему налоговых льгот для резидентов: обнуление ставки налога на имущество и транспорт, а также снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль.
Современная промышленная зона обладает всей необходимой для резидентов инженерной инфраструктурой и развитой железнодорожной сетью. Стратегия Индустриального парка ММК — это постоянное развитие, предполагающее санацию территории, обновление и прокладку сетей, реконструкцию зданий и ремонт дорог.
Среди трендов рынка аналитический центр «Эксперт» отмечает рост спроса на небольшие площади в индустриальных парках со стороны малого и среднего бизнеса. Этому запросу следует и магнитогорская площадка. По словам директора ООО «ММК-Индустриальный парк» Руслана Ахметзянова, для малого бизнеса потребность составляет от 1,5 до 2 тыс. кв. м, для среднего - от 5 до 10 тыс. «квадратов». В исследовании также отмечается, что многие проекты резидентов парков закрывают потребность экономики в импортонезависимости. Площадка в Магнитогорске в этом смысле не исключение. Например, в июле Группа ММК запустила здесь собственное производство стальных валков для металлургии с объемом вложений более 12 млрд руб.