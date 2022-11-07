Аналитический центр «Эксперт» высоко оценил качество работы Индустриального парка ММК

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 24.07.2025. Действующий в Магнитогорске ООО «ММК-Индустриальный парк» занял ведущие позиции по разным категориям ежегодного рейтинга индустриальных парков и особых экономических зон, который представили аналитический центр (АЦ) «Эксперт» и журнал «Эксперт-Урал», сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината.В девятом по счету рейтинге аналитики сделали акцент на клиентоориентированности индустриальных площадок, оценив спектр их услуг, стоимость минимально необходимого набора ресурсов для ведения производственной деятельности, на информационной открытости. Кроме того, в исследовании оцениваются степень влияния площадки на экономику страны, региона присутствия, а также экономическая эффективность управляющих парками компаний.В рамках рейтинга по итогам 2024 года Индустриальный парк ММК включен в топ-50 клиентоориентированных промышленных площадок (17-19 место), вошел в топ-10 по показателю средней рентабельности, в топ-15 по вкладу в экономику региона присутствия и топ-20 по вкладу в экономику страны.Открывшийся в 2016 году Индустриальный парк ММК в Магнитогорске объединяет на своей площадке в 66 га десятки компаний, которые, работая на льготных условиях, выпускают важную продукцию для многих регионов и создают новые рабочие места. Аккредитация парка в Минпромторге России предусматривает систему налоговых льгот для резидентов: обнуление ставки налога на имущество и транспорт, а также снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль.Современная промышленная зона обладает всей необходимой для резидентов инженерной инфраструктурой и развитой железнодорожной сетью. Стратегия Индустриального парка ММК — это постоянное развитие, предполагающее санацию территории, обновление и прокладку сетей, реконструкцию зданий и ремонт дорог.Среди трендов рынка аналитический центр «Эксперт» отмечает рост спроса на небольшие площади в индустриальных парках со стороны малого и среднего бизнеса. Этому запросу следует и магнитогорская площадка. По словам директора ООО «ММК-Индустриальный парк» Руслана Ахметзянова, для малого бизнеса потребность составляет от 1,5 до 2 тыс. кв. м, для среднего - от 5 до 10 тыс. «квадратов». В исследовании также отмечается, что многие проекты резидентов парков закрывают потребность экономики в импортонезависимости. Площадка в Магнитогорске в этом смысле не исключение. Например, в июле Группа ММК запустила здесь собственное производство стальных валков для металлургии с объемом вложений более 12 млрд руб.