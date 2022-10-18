УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:24

Началась подготовка к строительству третьей очереди проекта ММК «Притяжение» в Магнитогорске

УрБК, Магнитогорск, 02.02.2023. В Магнитогорске начались работы по подготовке строительства третьей очереди проекта «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) «Притяжение». Ход работ проинспектировал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Как сообщает пресс-служба комбината, первыми зданиями, где начнется строительство третьей очереди, станут северная входная группа с каскадным фонтаном, детский крытый центр развлечений и океанариум с оранжереей.

Началась подготовка к строительству третьей очереди проекта ММК «Притяжение» в Магнитогорске
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК

При этом ход работ не помешает посетителям действующей части «Притяжения». В январе текущего года эти площадки посетило более 30 тыс. человек. Для гостей работают информцентр, открытый каток, прокат спортивного инвентаря, детская площадка, фудмолл, ледяной городок, горки.

Вторая же очередь проекта «Притяжение» — это 90 га парковой территории, которая будет открыта для жителей и гостей города ко Дню металлурга уже в июле этого года. В числе самых интересных объектов — видовой холм и Большое озеро.

На сегодняшний день практически полностью завершены работы по вертикальной планировке территории второй очереди и формированию видового холма. Он поднялся на высоту 36 метров над уровнем парка, и теперь специалисты занимаются его укреплением и созданием покрытия для занятий активными видами спорта.

Свои очертания также обрело и Большое озеро: продолжается укрепление дна, формирование береговой линии и обустройство набережной, заложены основания видового моста и сцены, которая будет принимать концерты и другие мероприятия между главным бульваром «Притяжения» и озером. Еще одной достопримечательностью, непосредственно связанной с водным объектом, станет экологическая тропа, строительство которой идет в рамках намеченных планов.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.10.2022 Запуск второй очереди проекта «Притяжение» в Магнитогорске состоится в июле 2023 года

УрБК, Магнитогорск, 18.10.2022. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) ...

18.07.2022 В Магнитогорске состоялось открытие объектов первой очереди проекта «Притяжение»

УрБК, Магнитогорск, 18.07.2022. В Магнитогорске состоялось открытие объектов первой очереди проекта «Притяжение», ...

19.05.2022 Первая очередь парка «Притяжение» в Магнитогорске будет сдана летом 2022 года

УрБК, Магнитогорск, 19.05.2022. Первая очередь крупнейшего инвестиционного проекта — парка «Притяжение» — планируется к ...

25.02.2022 Представители магнитогорского проекта «Притяжение» провели встречу с операторами гастрономических корнеров фудмолла

УрБК, Магнитогорск, 25.02.2022. Вчера, 24 февраля, в Магнитогорске состоялась встреча представителей проекта ...

31.05.2021 Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников проинспектировал ход реализации проекта «Притяжение»

УрБК, Магнитогорск, 31.05.2021. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.01.2023«Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга16.01.2023Вкладчикам изменили налог13.01.2023В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году13.01.2023В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
Архив новостей
Февраль 2023 (68)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18