Началась подготовка к строительству третьей очереди проекта ММК «Притяжение» в Магнитогорске

УрБК, Магнитогорск, 02.02.2023. В Магнитогорске начались работы по подготовке строительства третьей очереди проекта «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) «Притяжение». Ход работ проинспектировал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.
Как сообщает пресс-служба комбината, первыми зданиями, где начнется строительство третьей очереди, станут северная входная группа с каскадным фонтаном, детский крытый центр развлечений и океанариум с оранжереей.
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК
При этом ход работ не помешает посетителям действующей части «Притяжения». В январе текущего года эти площадки посетило более 30 тыс. человек. Для гостей работают информцентр, открытый каток, прокат спортивного инвентаря, детская площадка, фудмолл, ледяной городок, горки.
Вторая же очередь проекта «Притяжение» — это 90 га парковой территории, которая будет открыта для жителей и гостей города ко Дню металлурга уже в июле этого года. В числе самых интересных объектов — видовой холм и Большое озеро.
На сегодняшний день практически полностью завершены работы по вертикальной планировке территории второй очереди и формированию видового холма. Он поднялся на высоту 36 метров над уровнем парка, и теперь специалисты занимаются его укреплением и созданием покрытия для занятий активными видами спорта.
Свои очертания также обрело и Большое озеро: продолжается укрепление дна, формирование береговой линии и обустройство набережной, заложены основания видового моста и сцены, которая будет принимать концерты и другие мероприятия между главным бульваром «Притяжения» и озером. Еще одной достопримечательностью, непосредственно связанной с водным объектом, станет экологическая тропа, строительство которой идет в рамках намеченных планов.
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