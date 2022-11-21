Проект ММК «Притяжение» стал лауреатом архитектурной премии «Золотой Трезини-2022»

УрБК, Магнитогорск, 21.11.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал организатором проекта по преобразованию городской среды «Притяжение». В рамках международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини-2022» инициатива стала лауреатом приза зрительских симпатий Premio del Pubblico в двух номинациях. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Проект победил в номинации «Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры», а входная группа «Притяжения» завоевала награду в номинации «Лучший проект общественного здания или сооружения». В качестве приза зрительских симпатий Premio del Pubblico присудили статуэтки «Золотой Трезини» и дипломы победителей.
Отмечается, что программа «Притяжение» будет масштабной для ММК и региона в целом. Предполагается комплексное освоение территории площадью около 400 га. В результате будет создано круглогодичное мультифункциональное парковое пространство, разделенное на части со всевозможными формами досуга и комплексом зданий общей площадью около 100 тыс. кв. м. Также проектом предусмотрены такие локации, как благоустроенное озеро, пляж, видовой горнолыжный холм с всесезонным покрытием. Дополнительно на территории разместят образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные, парково-рекреационные объекты.
Напомним, что в июле 2022 года состоялось открытие объектов первой очереди проекта «Притяжение» общей площадью 27 га, из них 23 га — парковая территория с зелеными насаждениями и прогулочными дорожками. Для горожан и гостей Магнитогорска открыли информационный центр, фудмолл, роллер-парк, центральную детскую площадку, пешеходный бульвар с центральной входной группой и светомузыкальным фонтаном.
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