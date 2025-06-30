Парк «Притяжение» получил архитектурно-девелоперскую премию

Изображение предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Магнитогорский парк «Притяжение» получил престижную архитектурно-девелоперскую премию Real Estate Property Awards в номинации «Некоммерческие общественные пространства». Данная премия организована Ассоциацией профессионалов рынка недвижимости REPA совместно с форумом «Движение 2025». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК).Real Estate Property Awards ежегодно определяет лучшие проекты на рынке жилой и коммерческой недвижимости России. В финале парк «Притяжение» конкурировал с проектами из Сочи и Казани, предварительно пройдя двухступенчатую систему оценки и защиту перед членами жюри, в котором присутствовали признанные отечественные и зарубежные эксперты — основатели архбюро, представители союзов архитекторов, профессора ведущих строительных университетов мира, лауреаты престижной премии World Architecture Festival (WAF), известной как «архитектурный Оскар».«Городской курорт «Притяжение» — лучшее общественное пространство в нашей стране в 2025 году. Безусловно, мы гордимся этим результатом. За три года работы парка была проделана огромная работа. На сегодняшний день мы зафиксировали уже 6 млн посещений — к нам идут жители Магнитки, к нам приезжают туристы. Спасибо всем, кто любит «Притяжение», в этой победе есть и ваша частичка. Отдельно отмечу, что победители этого года автоматически становятся номинантами новой международной премии Real Estate Property Awards|Eurasia, которую планируют провести в 2026 году. Это новая вершина для нас, которую мы намерены обязательно покорить», — отметил заместитель генерального директора ПАО «ММК» по социальным вопросам, директор ООО «Территория Притяжения Алексей Жлоба.Круглогодичный парк «Притяжение» является уникальным для России проектом единого пространства с развлекательными, рекреационными, спортивными и образовательно-культурными объектами. Он уже является одной из визитных карточек Магнитогорска, центром притяжения горожан и туристов. Инициатором его создания и инвестором является председатель Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Стоит отметить, что городской курорт «Притяжение» включен в Стратегию развития Магнитогорска до 2035 года. Стартовые инвестиции в проект составили 20 млрд руб.Мультифункциональное парковое пространство с безбарьерной средой предполагает освоение территории площадью 400 га, из которых более 200 га уже наполнены детскими и спортивными площадками, километрами беговых дорожек и трасс для различных видов спорта, тематическими садами.Помимо этого, на территории имеется фудмолл, видовой искусственный холм со всесезонными лыжными трассами, тюбингом и рестораном, роллер-парк, пешеходный бульвар, скейтпарк и искусственное озеро с пляжем и парящим мостом. Кроме того, в парке расположены рекрутинговый центр ММК, а также самый большой в России светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины».В «Притяжении» активно развивается событийная повестка — на территории курорта проходят масштабные форумы, конференции, презентации, выставки и другие мероприятия федерального и регионального уровня.В июле 2025 года на День металлурга в парке запланировано торжественное открытие центра развлечений для семейного отдыха, а в конце года будет запущен большой термальный комплекс.